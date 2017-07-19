Vicenzaoro September: Ermeti (Ieg), Vicenza fiera piu' internazionale del Paese

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 5 set - "Gli oltre 600 buyer provenienti da 62 paesi del mondo e i 1200 brand espositori di cui oltre il 40% esteri raccontano nei fatti che non solo Vicenzaoro e' forse la piu' internazionale delle fiere italiane ma anche certamente nella top 3o'lk del mondo per il settore con Hong Kong e Las Vegas. In un contesto di guerre commerciali e protezionismo il dinamismo delle imprese italiane nel mondo e' notevole e racconta della capacita' del sistema di aprirsi verso nuovi mercati".

Cosi' il presidente di Ieg Maurizio Renzo Ermeti a margine dell'inaugurazione di Vicenzaoro September, la fiera del settore orafo che ha aperto i battenti questa mattine per chiudere il prossimo 9 settembre.

"Secondo i numeri delle pre-iscrizioni di quest'anno - continua Ermeti - siamo convinti che a prescindere dalle difficolta' del momento Vicenzaoro September possa incassare un altro record storico di presenze e interesse internazionale".

Col-ric

(RADIOCOR) 05-09-25 12:20:53 (0312) 5 NNNN