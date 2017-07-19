Vicenzaoro September: al via da 5 a 9 settembre con 1.200 espositori da 30 paesi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 4 set -Al via domani Vicenzaoro September e VO Vintage, la mostra mercato che accoglie appassionati di orologeria e gioielleria vintage di pregio. Con 1.200 brand espositori da 30 Paesi, oltre 600 buyer da 62 nazioni, piu' di 30 ore di eventi su mercato orafo, nuove rotte dell'export, tendenze di stile, sostenibilita', intelligenza artificiale e formazione, il salone internazionale b2b di Italian Exhibition Group per la gioielleria, oreficeria e orologeria contemporanea terra' aperti i battenti fino a martedi' 9 ed accogliera' l'intera filiera del prezioso in una nuova edizione sold-out con il 40% di espositori esteri provenienti in prevalenza da Turchia, Hong Kong, India, Thailandia e Germania. Grazie al programma di incoming di ICE Agenzia e MAECI, sono 605 i buyer ospitati in crescita soprattutto da USA, Emirati Arabi Uniti e Cina. Il tutto in un quartiere fieristico in rinnovamento, con il nuovo edificio da 22.000 mq in costruzione e le mura perimetrali completate e visibili dall'esterno.

L'avvio ufficiale della manifestazione e' previsto alle 11:30 al Teatro Palladio, nel quartiere fieristico, con gli interventi introduttivi del presidente di Ieg Maurizio Ermeti, del sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, del presidente della Provincia Andrea Nardin e i saluti del presidente della Regione del Veneto Luca Zaia e del ministro delle Imprese e Made in Italy Adolfo Urso. Seguiranno i contributi di Claudia Piaserico, presidente di Confindustria Federorafi, Matteo Zoppas, presidente di ICE Agenzia, Fabrizio Lobasso, vicedirettore generale per la promozione del Sistema Paese e responsabile dell'internazionalizzazione economica del MAECI, e Roberto Marcato, assessore allo Sviluppo economico, Energia, Legge speciale per Venezia della Regione del Veneto.

