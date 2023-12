Viaggi: le top 30 destinazioni degli italiani per l'Immacolata (Holidu) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 dic - Tra le Regioni italiane piu' rappresentate troviamo Trentino-Alto Adige e Lombardia e Umbria che spiccano sulle altre.

Nel dettaglio infatti ha piu' localita' in questa speciale classifica proprio il Trentino-Alto Adige che di mete ne ha ben 9 di cui ben 3 in top 10 e altra quattro in top 20 (Ortisei 11ma, Trento e Bressanone rispettivamente 15ma e 16ma, e Canazei 20ma). Umbria e Lombardia piazzano ciascuna 3 localita' nella classifica e tra queste 6 localita', sono solo 3 in top 20: a Livigno e Bormio per la Lombardia, infatti, si aggiunge Assisi per l'Umbria al 17mo posto (Gubbio e' 24ma). Sono 2 le localita' per la Toscana: Firenze ottava e Arezzo 22ma. Tutte le altre 6 regioni presenti hanno solo una localita' in classifica. Tra di loro segnaliamo Lazio e Campania che con Roma e Napoli sono presenti in top 10.

Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza non solo ha realizzato la classifica delle top 30 destinazioni piu' amate dagli italiani per il ponte dell'Immacolata 2023 ma ha anche indicato il prezzo medio delle case vacanze per ciascuna destinazione.

Le prime due citta' piu' costose sono estere e sono le uniche al di sopra dei 300 euro: ben 337 euro a notte in media per soggiornare a Parigi, 302 invece a Londra. Seguono le 2 citta' italiane sopra il muro dei 250 euro a notte: Ortisei con 272 e Courmayeur con 254. Tutte le altre localita' sono comprese tra 130 e 250 euro a notte, tutte tranne cinque: Arezzo con 129 euro a notte in media, tre localita' appaiate con 125 euro a notte ciascuna ossia Torino, Gubbio e Perugia, cui segue una terza meta umbra: Assisi e' la localita' piu' economica con i suoi 119 euro a notte di media.

Nella graduatoria sono state indicate le destinazioni piu' cercate sul sito Holidu.it per soggiorni compresi tra il 7 e l'11 dicembre 2023. Per ciascuna destinazione e' stato poi indicato il costo delle case vacanze (in media a notte per alloggio). I dati sono stati estratti lunedi' 4 dicembre 2023.

