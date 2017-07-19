Vertice Ue: sottovalutazione renminbi parte discussione leader europei su Cina -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 16 giu - La stessa fonte in ogni caso ha tenuto a precisare che la discussione dei leader non avra' al centro la Cina: 'Non e' un dibattito sulla Cina, e' un dibattito sugli squilibri macroeconomici globali'. Si parte dall'analisi sulla quale c'e' una crescente condivisione, analisi che comprende anche l'a spetto del crescente indebitamento americano e si vuole arrivare alle soluzioni che, nella visione europea, sono innanzitutto all'insegna del dialogo. Tuttavia le misure di protezione contro l'afflusso di beni dalla Cina e relativamente agli investimenti in Europa, sebbene graditi, si moltiplicano.

'Uno dei punti in discussione riguarda gli strumenti abbiamo a disposizione per affrontare queste sfide, come utilizzare quelli esistenti, eventualmente se svilupparne di nuovi.

L'obiettivo e' fornire una guida alla Commissione su tutti gli aspetti: la mia impressione e' che questo dibattito sugli squilibri macroeconomici globali sia maturato molto nelle ultime settimane e mesi e che ci sia una crescente convergenza sulla sfida che ci troviamo ad affrontare'.

Per quanto riguarda la Cina ai vertici Ue viene segnalato che c'e' una crescente consapevolezza che gli squilibri commerciali che tutti gli Stati membri hanno ormai con la Cina 'siano insostenibili'.

Recentemente un rapporto Fmi indicava come 'dopo oltre un decennio di costante declino, gli squilibri globali si sono ampliati negli ultimi anni e ora risultano concentrati in un piccolo gruppo di economie sistemiche e mostrano una maggiore persistenza. Le bilance commerciali rimangono una componente significativa dei saldi complessivi delle partite correnti.

Nel tempo, i surplus e i deficit delle partite correnti si sono accumulati in squilibri di stock storicamente elevati, aumentando la vulnerabilita' agli shock finanziari'.

Recentemente il cancelliere Merz, pur essendo alquanto freddo sulle misure di salvaguardia europea per proteggere l'industria europea colpita dalla concorrenza sleale della Cina anche per timore di ritorsioni, e' ricorso a toni insolitamente piu' duri verso Pechino indicando al Bundestag: "Proteggeremo i nostri interessi e la nostra economia dalle pratiche commerciali di altri Stati che distorcono la concorrenza". Segno che per Berlino conta sempre molto la grande industria, segnatamente nei settori auto e chimica, tuttavia non puo' dimenticarsi degli gli effetti della concorrenza cinese sul Mittelstand, il sistema tedesco delle piccole e medie imprese.

Aps

(RADIOCOR) 16-06-26 16:51:58 (0556) 5 NNNN