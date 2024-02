Vertice Ue: si comincia con confronto ristretto con Orban, i 26 premono sugli aiuti a Kiev -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 1 feb - Il vertice dei capi di stato e di governo parte in mezzo alle protese dei coltivatori che hanno invaso l'area prospiciente la sede del parlamento europeo: da ieri sera centinaia di grandi trattori agricoli scorrazzano per le grandi vie di Bruxelles. La protesta del settore agricolo in diversi paesi - Italia compresa anche se il grosso delle manifestazioni con blocchi stradali si e' verificato in Germania e Francia - ha costretto la Ue a correre frettolosamente ai ripari: proprio ieri la Commissione ha prorogato di un anno la deroga all'obbligo di mantenere una quota minima di terreno coltivabile ad aree o caratteristiche non produttive (ci si riferisce tipicamente a terreni incolti ma anche ad elementi quali siepi o alberi). Le aziende agricole con meno di dieci ettari di terreno coltivabile sono generalmente esentate da tale obbligo e, per placare le proteste, Bruxelles offre la possibilita' a tutti gli agricoltori di essere esentati da questo requisito e di continuare ad avere diritto al pagamento diretto di base della Pac (politica agricola Ue).

Le varie organizzazioni del settore, pero', considerano tale apertura un pannicello caldo. D'altra parte l'origine delle proteste e' spesso dovuta a misure dei governi nazionali e questo vale anche per l'Italia; il governo Meloni, infatti, non ha confermato l'esenzione Irpef per gli agricoltori per cui dopo sette anni di agevolazioni si tornera' alla tassazione ordinaria.

Tra proteste degli agricoltori, guerra in Ucraina che dura ormai da quasi due anni, conflitto a Gaza con tutti i rischi di estensione in un'area vasta del Medio Oriente: il vertice straordinario dei leader Ue e' alle prese con una difficile fase geopolitica e come spesso e' avvenuto appare avere la presa sugli avvenimenti. Questa volta piu' delle classiche divisioni interne, come quelle note fra i 'fronti' del Nord e del Sud sulle politiche di bilancio e sulla politica economica, fra Ovest e una parte dell'Est sui temi dello stato di diritto e sull'equilibrio tra sovranita' nazionale e sovranita' condivisa a livello europeo (il tutto filtrato attraverso i contrasti piu' squisitamente politici resi piu' aspri dall'appuntamento elettorale di giugno), va di scena un Consiglio europeo in cui si misurano 26 leader contro uno, il premier ungherese Viktor Orban.

Piu' di altri sono le parole del neopremier polacco Donald Tusk a dare il senso della giornata: sull'Ucraina 'non ci sono piani B, e' Orban che deve decidere se l'Ungheria fa parte della nostra comunita', occorre una scelta chiara: o bianco o nero'. Scelta sugli aiuti a Kiev (50 miliardi fra prestiti e doni per i prossimi quattro anni) intrecciata alla scelta sulla revisione del bilancio dell'Unione: lo 'schema di negoziato' impostato gia' un mese fa, poi restato tale e quale in seguito al veto ungherese, prevede una dotazione finanziaria supplementare pari a 64,6 miliardi di euro da ripartire in sei nuove priorita': 50 miliardi per l'Ucraina (17 miliardi in sovvenzioni e 33 miliardi in prestiti); 2 miliardi per migrazione e gestione delle frontiere, 7,6 miliardi per vicinato e resto del mondo; 1,5 miliardi per il Fondo europeo per la difesa nell'ambito del nuovo strumento Step (tecnologie strategiche); 2 miliardi per lo strumento di flessibilita' per coprire la spesa degli oneri derivanti dall'aumento dei tassi di interesse per il pagamento del servizio del debito contratto per finanziare i Pnrr; 1,5 miliardi per la riserva di solidarieta' e per gli aiuti d'urgenza.

Le parole di Tusk sono importanti perche' confermano ancor piu' l'isolamento dell'Ungheria: fino alla meta' ottobre 2023 Orban poteva contare sulla Polonia governata fino ad allora dal governo nazionalista guidato dal Pis, ora alla guida del paese c'e' una coalizione guidata dal leader popolare Tusk, dichiaratamente pro Ue. Ne' in questo periodo dalla Slovacchia di nuovo guidata Robert Fico, che condivide molte delle posizioni ungherese sui temi relativi allo stato di diritto, all'immigrazione, sulla necessita' di limitare i poteri comunitari condivisi, sono giunti segnali a sostegno del veto orbaniano.

Il polacco Tusk ritiene che il sostegno di Kiev non puo' essere ostaggio di uno stato Ue 'la posizione di Orban e' una minaccia per la nostra sicurezza'. E aggiunge che 'in una prospettiva di medio termine occorre pensare a misure piu' dure, a conseguenze piu' chiare' per chi mette in discussione gli obiettivi europei in modo sistematico.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

(RADIOCOR) 01-02-24 11:19:23 (0355)EURO 5 NNNN