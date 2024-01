Vertice Ue: si cerca un compromesso su aiuti a Kiev per convincere Orban -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 31 gen - L'Ungheria ha chiesto esplicitamente di effettuare una revisione annuale del sostegno finanziario all'Ucraina (33 miliardi di prestiti e 17 miliardi di dono) ma tutti gli altri stati sono contrari. L'isolamento di Orban e' evidente e molto diffuso e' il malanimo accumulato sulla sua strategia del ricatto e della cosiddetta logica del pacchetto di scambio, per cui do il via libera su una decisione (questo e' il caso degli aiuti all'Ucraina) se ottengo qualcosa su un altro fronte (il via libera ai fondi Ue bloccati perche' Budapest non rispetto lo stato di diritto). La Ue si trova a un doppio bivio: c'e' il bivio degli aiuti a Kiev fondamentali per l'Ucraina anche tenendo conto dello stop persistente degli aiuti americani da parte del Congresso (110 miliardi), c'e' il bivio del sistema decisionale europeo invischiato nella regola dell'unanimita' su materie delicatissime in difesa delle prerogative nazionali (politica estera e di sicurezza, adesione alla Ue, armonizzazione della legislazione nazionale sulle imposte indirette, finanze Ue, sicurezza sociale armonizzata). Chiaro che del veto ne viene fatto un abuso per ottenere vantaggi in ambiti diversi da quello in cui il veto viene posto. E' uno dei temi che dovrebbe essere affrontato e discusso tanto piu' durante la campagna elettorale per il voto di giugno, cosa che pero' non sta avvenendo.

Fonti diplomatiche Ue indicano che 'ora si sta lavorando al piano A', cioe' a convincere Orban della bonta' dell'ultima proposta. Tuttavia si parla da giorni di un piano B: in teoria i 26 possono decidere il via libera agli aiuti, ma dovrebbero definire modi e condizioni di finanziamento, emissione comune di titoli, una operazione che non si puo' improvvisare. Kiev ha un disperato bisogno di fondi.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

