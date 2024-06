Vertice Ue: resta forte ipotesi von der Leyen alla Commissione - FOCUS

In corso a Bruxelles la riunione dei capi di stato e di governo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 17 giu - Non si sa a che ora finira' la cena dei 27 capi di stato e di governo della Ue che dalle 18 sono riuniti per dare il calcio di inizio della nuova legislatura dopo il voto con la designazione di chi guidera' Commissione, Consiglio Europeo e il 'ministero' degli esteri Ue (alto rappresentante per la politica estera e sicurezza). Per la verita' i Ventisette non prenderanno decisioni formali, riservate al Consiglio europeo 'ufficiale' di fine mese. Tuttavia l'attesa e' che la tela del negoziato dovrebbe risultare abbondantemente tessuta a meno di sorprese dell'ultima ora.

La designazione di Ursula von der Leyen per un secondo mandato appare spianata. Certamente il consenso sul suo nome si e' rafforzato negli ultimi giorni. Von der Leyen farebbe parte di un terzetto definito: ai socialisti andrebbe la presidenza del Consiglio Europeo, ai liberali la responsabilita' per la politica estera. Per la prima Antonio Costa, ex premier portoghese: l'unico problema di Costa e' che e' in corso una brutta inchiesta per corruzione che ha coinvolto il suo ex capo di gabinetto (venne coinvolto anche lui per un errore di omonimia e per questo si dimise). Se fosse chiamato in causa la sua responsabilita' quando era premier sarebbe imbarazzante per la Ue. Per la politica estera e di sicurezza la liberale Kaja Kallas, premier estone. Il problema e' quali condizioni porranno alcuni leader per dare il sostegno a von der Leyen.

Il fatto che la premier italiana Giorgia Meloni non abbia fatto dichiarazioni prima dell'avvio della riunione e che il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani abbia ribadito come il governo italiano nsista sul 'diritto alla vicepresidenza con un commissario di seria A' viene interpretato come la conferma che al Consiglio Europeo l'Italia non si mettera' di traverso. D'altra parte i numeri certi al Consiglio sono quelle che sono: non c'e' spazio per ribaltamenti allo schema del terzetto visto che l'Ecr (Conservatori e riformisti europei) e' rappresentato solo da Meloni e dal premier ceco Fiala). Si affianca Orban che gravita tutto a destra. Stop. Di buon grado o meno, non ci sarebbe alternativa praticabile a von der Leyen. Per questo non resta che contrattare tutto il resto, con un occhio sia agli impegni programmatici della Commissione e un altro (ancora piu' attento) alle posizioni nazionali nel prossimo esecutivo Ue. Piu' queste ultime sono rappresentate in modo giudicato soddisfacente piu' ci sono argomenti per un via libera a chi presiedera' la Commissione. Tra le caselle da riempire c'e' anche la presidenza del Parlamento Ue, carica istituzionale dell'Unione non parificata alle precedenti e che vive un po' di vita propria perche' risponde ai gruppi parlamentari: in ogni caso sara' l'attuale presidente Roberta Metsola, popolare maltese, a proseguire il mandato.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

(RADIOCOR) 17-06-24 19:30:11 (0598) 5 NNNN