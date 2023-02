Vertice Ue: passa la flessibilita' su aiuti stato e fondi, prima risposta agli Usa -3

Strategia in cinque punti per affermare una competitivita' europea "sovrana" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 10 feb - Nelle conclusioni del Vertice, il Consiglio europeo indica che di fronte alla nuova realta geopolitica (leggasi l'Ira americano e la pressione competitiva della Cina), la Ue 'agira con determinazione al fine di garantire la propria competitivita a lungo termine e prosperita, nonche il proprio ruolo sulla scena mondiale. L'Unione europea rafforzera la propria sovranita strategica e rendera la sua base economica, industriale e tecnologica adatta alle transizioni verde e digitale. Approfondira il mercato unico e garantira condizioni di parita a livello sia interno che mondiale'.

Usando sia l'arma degli aiuti di stato con la novita' di una 'clausola' antidelocalizzazioni per compensare con aiuti pubblici equivalenti imprese che deciderebbero di trasferirsi in paesi terzi grazie a benefici pubblici (di tali paesi), sia la difesa delle regole multilaterali in sede Wto. Senza tuttavia rinunciare a un negoziato diretto con gli Usa per limitare quantomeno i danni dell'Inflation Reduction Act, negoziato attualmente in corso.

Cinque le linee di azione. Primo aiuti di stato per un sostegno alle imprese 'anche mediante crediti d'imposta, nei settori strategici per la transizione verde che subiscono l'impatto negativo delle sovvenzioni estere o degli elevati prezzi dell'energia' mantenendo 'l'integrita del mercato unico e la parita di condizioni al suo interno'; accelerazione sui progetti comuni di interesse europeo sulla scia dei primi casi su batterie elettriche e produzione di idrogeno. Secondo, finanziamenti Ue 'per agevolare la transizione verde in tutta l'Unione ed evitare la frammentazione del mercato unico': i fondi Ue esistenti 'dovrebbero essere impiegati in modo piu flessibile e si dovrebbero esaminare opzioni per agevolare l'accesso ai finanziamenti. Il Consiglio europeo invita la Commissione e il Consiglio a garantire la piena mobilitazione dei finanziamenti disponibili e degli strumenti finanziari esistenti, cosi da fornire sostegno tempestivo e mirato nei settori strategici, senza minare gli obiettivi della politica di coesione. Si dovrebbe inoltre sfruttare appieno il potenziale della Banca europea per gli investimenti' (dovrebbe avere un ruolo nel futuro fondo sovrano Ue).

Terzo, semplificare e accelerare le procedure amministrative e autorizzative, anche per garantire la capacita produttiva di prodotti essenziali per conseguire gli obiettivi di neutralita climatica, tenendo conto dell'intera catena di approvvigionamento e del valore al di la delle frontiere; si spera nella riforma del mercato elettrico (proposta in arrivo) e si punta alla modernizzazione delle norme sugli appalti pubblici al fine di agevolare la rapida introduzione di tecnologie chiave. Quarto, le competenze per le transizioni verde e digitale attraverso l'istruzione, la formazione, il miglioramento del livello della riqualificazione per rispondere alle carenze di manodopera e alla trasformazione dei posti di lavoro (un 'vaste programme' spesso citato, ma scarsamente attuato). Quinto, l'idea di costituire 'un Fondo per la sovranita europea volto a sostenere gli investimenti nei settori strategici'.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

