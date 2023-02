Vertice Ue: passa flessibilita' su aiuti stato e fondi, prima risposta agli Usa -2

Italia soddisfatta; resta freddezza fra Macron e Meloni (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 10 feb - La premier Meloni si e' dichiarata 'molto soddisfatta' dei risultati del Consiglio europeo e una conferenza stampa e' stata convocata stamattina a Bruxelles alle 11,30. Il primo motivo di soddisfazione e' che la linea sugli aiuti di stato moderatamente resi piu' flessibili insieme alla flessibilita' sull'uso dei fondi europei consentono di evitare una corsa ai sussidi squilibrata nell'Unione europea permettendo al governo non solo di adattare gli impegni del Pnrr, ma anche di spostare investimenti per miliardi di euro dal Pnrr ai fondi di coesione. Si dovra' vedere pero' nel dettaglio come e in quale misura questo sara' possibile sulla base del negoziato con la Commissione prima e del vaglio del Consiglio poi. Il secondo motivo riguarda l'immigrazione: viene riconosciuta la specificita' della gestione delle frontiere marittime sulla base del fatto che la migrazione e' 'una sfida europea che richiede una risposta europea'. E' una formulazione che il governo considera una assoluta novita'.

Il terzo motivo della soddisfazione italiana e' l'unita' confermata nel sostegno all'Ucraina: la presenza di Zelenski al Vertice e' stato un momento importante non solo politicamente, ma perche' ha consolidato la definizione dei prossimi passi per il sostegno militare. Nonostante la pressione di alcuni stati, segnatamente Polonia e Baltici, prevale la prudenza: il presidente Macron ha indicato che non ci sara' una fornitura di aerei da combattimento all'Ucraina 'a breve'.

Quanto alle relazioni fra Meloni e Macron, questione tuttora irrisolta, lo stesso presidente francese interrogato dai giornalisti ha detto: 'Non c'e' stato un incontro bilaterale, ci siamo incrociati con Meloni, io rispetto sempre le persone e le loro scelte, per me e' una questione di principio'. La freddezza dunque persiste.

Tornando all'economia c'e' un altro elemento di soddisfazione di carattere secondario che, pur tuttavia, sara' sicuramente uno degli argomenti sui quali puntera' il governo nelle prossime settimane: nel documento dei Ventisette viene indicato che 'tenendo conto delle presenti conclusioni, il Consiglio europeo invita il Consiglio e la Commissione a portare avanti rapidamente i lavori sul riesame della governance economica'. Stabilire un collegamento tra la difesa della competitivita' europea e degli stati membri in relazione all'integrita' del mercato unico e riforma delle regole di bilancio per dare spazio agli investimenti e' decisivo per un paese ad alto debito come l'Italia. In qualche modo questo dovrebbe compensare l'assenza di impegni sulla creazione di uno spazio di bilancio dell'area euro, di emissione comune di bond. E anche il fatto che il Consiglio si e' limitato a 'prendere nota' dell'impegno della Commissione a presentare una proposta di fondo sovrano europeo per la competitivita'. Secondo alcuni potrebbe anche investire direttamente nelle imprese con quote di capitale.

Il presidente francese ha detto che su fondo sovrano e finanziamenti comuni aggiuntivi 'si conoscono le divisioni, non c'e' consenso oggi su questo tra gli stati, ma il dibattito si imporra'' in futuro.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

