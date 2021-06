Vertice Ue: ok a nuovi canali di dialogo con Russia ma resta minaccia nuove sanzioni

Raffreddata ipotesi vertice con Putin (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 25 giu - 'Il Consiglio europeo esplorera' i formati e le condizioni del dialogo con la Russia'. E' questa la frase chiave delle conclusioni dei capi di Stato e di governo della Ue che hanno discusso a lungo per ore sulle relazioni tra Ue e Mosca dopo l'ultimo incontro fra Biden e Putin a Ginevra. Non e' chiaro quale sara' la forma del dialogo prossimo venturo ma e' chiaro che siamo di fronte a una svolta o, quantomeno, a un tentativo di una svolta. Il fatto che le conclusioni, in linea con l'aspettativa gia' ampiamente indicata ieri, dispongano che la Commissione e il 'ministro' degli esteri Ue Josep Borrell preparino 'opzioni per ulteriori misure restrittive e sanzioni economiche' e' solo un polo della strategia negoziale verso Mosca: nelle stesse conclusioni viene indicato che saranno definite 'opzioni con condizioni e un sistema di leve su clima e ambiente, sanita', temi mirati di politica estera e di sicurezza, multilaterali, Siria, Libia, Iran'. Obiettivo: la Ue e' aperta 'a un impegno selettivo con la Russia nelle aree di interesse dell'Unione europea'. Raffreddata l'ipotesi di un vertice con Putin: fonti francesi indicano che la proposta franco-tedesca non la prevedeva.

Antonio Pollio Salimlbeni - Aps

(RADIOCOR) 25-06-21 08:40:43 (0146) 5 NNNN