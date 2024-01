Vertice Ue: non ancora in vista accordo su bilancio e aiuti Ucraina in riunione giovedi'

Mentre monta protesta agricoltori, Macron chiede aiuto a von der Leyen (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 29 gen - Il vertice dei capi di stato e di governo della Ue giovedi' a Bruxelles ha l'obiettivo di trovare un accordo sulla revisione del bilancio della Ue a meta' percorso (dura sette anni) e cio' include un accordo su 50 miliardi di aiuti all'Ucraina, tema sul quale i 27 sono bloccati da mesi sotto il veto dell'Ungheria: il premier Orban ha la ferma intenzione di uscire dalla riunione straordinaria del Consiglio europeo con l'assicurazione che saranno sbloccati tutti i fondi europei, fermi da molto tempo per la questione del rispetto degli interessi finanziari Ue messi in discussione dalle leggi lesive dell'indipendenza della magistratura. L'esito delle discussioni al Consiglio europeo e' ancora incerto. C'e' un secondo argomento che richiedera' la massima attenzione dei 27: la forte pressione degli agricoltori che in diversi paesi stanno estendendo la protesta contro i governi nazionali da un lato per l'esaurirsi dei sostegni pubblici straordinaria legati alla crisi dei prezzi dell'energia e dall'altro con la politica agricola Ue (decisa peraltro dagli stessi governi nazionali).

Oggi gli assi autostradali che convergono a Parigi sono stati bloccati mentre in Francia scendono in piazza anche i taxisti, in Germania contestualmente alle proteste degli agricoltori sono in agitazione i trasporti. La situazione e' politicamente delicata sia in Francia sia in Germania per i due governi. Il presidente francese Macron ha annunciato che giovedi' incontrera' la presidente della Commissione von der Leyen a margine del Consiglio europeo: Parigi e' contraria alla firma dell'accordo Ue-Mercosur, chiede misure per gestire l'impatto dei terreni a riposo e per limitare il flusso di prodotti agricoli ucraini nella Ue. Per il momento il nuovo governo polacco non revochera' il divieto alle importazioni di grano ucraino. Anche questo mostra il grado di difficolta' nella Ue nel sostegno costante, generalizzato e unanime all'Ucraina.

