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            Vertice Ue: Meloni e 'Amici coesione', bilancio non penalizzi coesione, Pac e Pcp

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 18 giu - A margine del Consiglio europeo, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il Presidente della Romania, Nicuor Dan, hanno promosso una riunione informale dei Capi di Stato e di Governo degli Stati membri del gruppo 'Amici della Coesione' per rafforzare il coordinamento politico sul prossimo Quadro Finanziario Pluriennale dell'Ue. Nel corso dell'incontro, spiega una nota di Palazzo Chigi, i Leader hanno riaffermato la forte convergenza che ha caratterizzato il lavoro comune avviato nel dicembre 2025 e culminato nella dichiarazione presentata al Consiglio 'Affari Generali' del 26 maggio. "E' stata ribadita la convinzione condivisa che il futuro bilancio dell'Unione debba consentire di affrontare le nuove sfide strategiche senza penalizzare le politiche previste dai Trattati, a partire dalla politica di coesione, dalla Politica Agricola Comune e dalla Politica Comune della Pesca".

            vmg.

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