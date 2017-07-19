Vertice Ue: Meloni al summit, si parte con riunione informale su migranti
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 18 dic - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e' giunta all'Europa Building per partecipare al Consiglio europeo.
Prima dell'avvio dei lavori, e' in programma la sesta riunione di coordinamento informale sul tema delle soluzioni innovative in ambito migratorio, promossa congiuntamente con i primi ministri di Danimarca e Paesi Bassi.
E' prevista la partecipazione dei leader di Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Germania, Grecia, Polonia, Repubblica ceca, Lettonia, Malta, Ungheria e Svezia per un totale di 15 Stati membri, nonche' della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.
fil.
