Vertice Ue: incontro Meloni-Scholz, ottimo livello cooperazione Roma-Berlino

Soddisfazione per accordo su regole gestione crisi migranti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Granada, 6 ott - Nella riunione bilaterale la premier Giorgia Meloni e il cancelliere Olaf Scholz hanno discusso dei principali temi europei al centro del Consiglio europeo, con particolare riguardo alla questione migratoria, esprimendo soddisfazione per l'intesa raggiunta a Bruxelles sul regolamento sulla gestione delle crisi migratorie. Lo indica Palazzo Chigi. In una nota viene aggiunto che 'i due leader, nel constatare l'ottimo livello della cooperazione tra Roma e Berlino, si sono dati appuntamento al vertice intergovernativo italo-tedesco, che si terra' in Germania a fine novembre'. La nota informa che si e' trattato di "un lungo incontro" bilaterale (un po' meno di un'ora).

