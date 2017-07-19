Vertice Ue: i 27 si misurano su agenda e scadenze di un 'big bang', decisioni a marzo - FOCUS -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bilzen, 12 feb - Draghi e Letta insistono molto sul 28mo regime giuridico per le imprese innovative, affinche' possano stabilirsi e prosperare a livello continentale, chiave di volta per attrarre capitali. Senza un approccio fiscale comune (improbabile un accordo su questo) l'operazione potrebbe risultare depotenziata, pero' meglio di niente.

La 'preferenza europea' e' sul tavolo e fara' parte della lista delle cose da realizzare (insieme alle altre citate).

La proposta della Commissione e' in arrivo: c'e' un gruppo di paesi del Nord preoccupati per la difesa di imprese e settori non competitivi e c'e' la Francia che ne vuole fare una leva prioritaria per la difesa della sovranita' industriale e tecnologica. In realta' si trovera' l'equilibrio. Anche sul governo tedesco, molto guardingo sul tema data la sua forte esposizione alla produzione extra Ue (segnatamente in Cina), le pressioni difensive in quella direzione si fanno sentire.

Si profila un compromesso pragmatico: la preferenza per produzioni Ue negli appalti e nei finanziamenti pubblici riguardera' settori strategici e sara' utilizzata in coerenza con gli accordi di libero scambio che la Ue sta moltiplicando per sfuggire alla doppia stretta cinese e americana. In sostanza, e' uno strumento tra i tanti a disposizione, non necessariamente lo strumento principale.

Sul debito comune in realta' non ci sono novita' di sorta: in quanto tale non e' sul tavolo. Tra sbarramenti in termini di principio (Germania e tanti frugali) e spinte radicali in avanti (Francia innanzitutto, anche l'Italia e' d'accordo ma non si vede molta traccia di lavorii politico-diplomatici in tal senso), in realta' emerge una spinta crescente a parlare di 'safe asset' europeo quale leva per attrarre capitali sui mercati allo scopo di finanziare specifici progetti europei.

Il fatto che il presidente della Bundesbank Joachim Nagel abbia rilanciato il tema alla vigilia del vertice europeo e' significativo.

Questo il complesso contesto in cui si muovono i Ventisette che al vertice formale di Bruxelles fra poco piu' di un mese dovranno stilare una tabella di marcia per fissare scadenze entro le quali prendere le decisioni su tutti questi temi.

Con l'impegno, si vedra' quanto condiviso, di procedere per 'cooperazioni rafforzate' (gruppi di paesi che decidono di integrare maggiormente le politiche comuni) in assenza di progressi. Primo candidato le misure per integrare i mercati finanziari. In questa fase si formano intese e alleanze. Si e' parlato molto fino a ieri di nuovo 'asse' Germania-Italia a fronte di une 'entente' franco-tedesca appannata su temi importanti (dall'accordo Ue-Mercosur al futuro caccia): sta di fatto che oggi si registra la comparsa di Macron e Merz insieme davanti ai media, con il cancelliere tedesco che spiega come Francia e Germania siano 'quasi sempre d'accordo' . Nello stesso tempo la premier Meloni spiega come esista 'un motore tedesco-italiano', come la cooperazione bilaterale si stia rafforzando e come non sia 'qualcosa che facciamo contro qualcuno o escludendo qualcuno'.

Sta di fatto che Meloni e Merz, con l'ausilio del belga De Wever, hanno firmato una pagina comune in cui centrano l'attenzione sulle operazioni di semplificazione burocratica delle regole Ue (oltreche' su altri settori a partire dall'energia) ed evocano la necessita' di una specie di esercizio di veto (si parla di freno) per influenzare il ruolo del Parlamento europeo nei negoziati sulla legislazione e indebolire le prerogative della Commissione.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps.

