Vertice Ue: i 27 non escludono nuove sanzioni ma per ora provano a contrastarne l'elusione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 23 mar - L'Unione europea 'resta impegnata a mantenere e aumentare la pressione collettiva sulla Russia, anche attraverso eventuali ulteriori misure restrittive, e a continuare a lavorare sul prezzo massimo del petrolio insieme ai partner'. Questo e' uno dei passaggi delle conclusioni del Consiglio europeo sull'Ucraina. I 27 confermano di voler 'intensificare gli sforzi per garantire l'effettiva applicazione delle sanzioni a livello europeo e nazionale' e contrastare l'elusione nei e dai paesi terzi. L'impegno e' definire un 'approccio pienamente coordinato a tal fine' tra gli stati. Sostegno dei leader all'accordo raggiunto dai ministri degli esteri per fornire urgentemente all'Ucraina munizioni terra-terra e di artiglieria e, se richiesto, missili, 'anche attraverso appalti congiunti e la mobilitazione di finanziamenti adeguati, anche attraverso lo strumento europeo per la pace, al fine di fornire 1 milione di munizioni di artiglieria in uno sforzo congiunto entro i prossimi dodici mesi'.

Aps

