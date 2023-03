Vertice Ue: i 27 non escludono nuove sanzioni ma per ora provano a contrastarne l'elusione -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 23 mar - In sostanza, i 27 leader fanno proprie le conclusioni cui sono gia' arrivati i ministri degli esteri alcuni giorni fa.

Confermato l'impegno a sostenere la riparazione, il recupero e la ricostruzione dell'Ucraina, in coordinamento con i partner internazionali. In tale contesto, il Consiglio europeo ribadisce il pieno sostegno all'istituzione di un meccanismo internazionale per registrare i danni inflitti dalla Russia. Insieme ai partner, l'Unione europea continuera' a intensificare i lavori per l'utilizzo dei beni congelati e immobilizzati della Russia per la ricostruzione dell'Ucraina e a fini di riparazione, conformemente al diritto europeo e internazionale.

