Vertice Ue: i 27 divisi su competitivita', passera' solo flessibilita' aiuti stato e fondi europei -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 6 feb - Tipo e ampiezza della risposta europea all'ira rifletteranno il compromesso tra le diverse ''anime' della Ue: c'e' un fronte di paesi che teme una risposta fondata soprattutto sugli aiuti di stato alle imprese, una difesa industriale sostanzialmente sussidiata (piu' orientati al 'free market') in questo frangente di fatto alleati con un gruppo di paesi, tra cui l'Italia, che mira a uno sforzo finanziario comune con nuovi strumenti tipo SURE o a ddirittura Next Generation EU sperimentati sotto pandemia. Questo fronte teme che i paesi con maggiore spazio di bilancio (Germania soprattutto) alterino le condizioni di concorrenza all'interno dell'Unione europea.

Nell'ultima bozza di conclusioni del Consiglio europeo e' sparito il riferimento a SURE: la prospettiva di nuovi strumenti di finanziamento con indebitamento comune e' respinta da Berlino e da questo punto di vista il colloquio della premier Meloni con il cancelliere Scholz a Berlino venerdi' non e' andato al di la' della certificazione di posizioni note. Tuttavia Scholz ha parlato di superamento delle difficolta' burocratiche nell'uso dei fondi Ue e qui c'e' la sostanza che interessa l'Italia alle prese con lo storico problema della capacita' di spesa. L'obiettivo italiano e' spostare una serie di progetti per svariati miliardi di euro (una lista ancora non c'e') dal Pnrr alla politica di coesione. Il motivo e' ovvio: gli investimenti Pnrr devono essere completati entro agosto 2026. Le modifiche devono essere caso per caso e giustificate da fattori 'oggettivi' che hanno a che vedere con l'inflazione, difficolta' esterne all'azione ordinaria dell'Italia (cioe' delle amministrazioni). Va detto, pero', in difficolta' sulla spesa non c'e' la sola Italia ma ci sono circa dieci paesi.

Di qui l'operazione sui fondi di coesione: per le risorse del bilancio Ue 2014-2020 vale la regole N+3, cioe' le certificazioni a Bruxelles della spesa avvenuta devono essere presentate entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello dell'impegno; per il bilancio 2021-2027 vale la regola n+2, cioe' entro il secondo anno.

Il negoziato Roma-Bruxelles e' in corso.

La bozza del documento del Vertice Ue indica che 'per facilitare la transizione verde in tutta l'Unione ed evitare la frammentazione del mercato unico, una risposta politica della Ue pienamente efficace richiede anche l'accesso ai mezzi finanziari. A tal fine, i fondi della Ue esistenti dovrebbero essere utilizzati in modo piu' flessibile e dovrebbero essere esplorate le opzioni per facilitare l'accesso ai finanziamenti per le imprese. Il Consiglio europeo invita la Commissione e il Consiglio a portare avanti i lavori per garantire la piena mobilitazione dei finanziamenti disponibili e degli strumenti finanziari esistenti, in modo da fornire un sostegno tempestivo e mirato nei settori strategici. Occorre inoltre sfruttare appieno il potenziale della Banca europea per gli investimenti'. Si parla delle risorse attuali europee a vari livelli e titoli, non di nuove risorse.

Per quanto riguarda gli aiuti di stato, la Commissione varera' le nuove decisioni (che non richiedono l'approvazione da parte dei governi) il 13 febbraio, a Consiglio europeo avvenuto (e non a caso). Nel documento viene indicato che 'le procedure devono essere rese piu' semplici, rapide e prevedibili, consentire un sostegno temporaneo mirato da erogare rapidamente in quei settori che sono strategici per la transizione verde e sono influenzati negativamente dalle sovvenzioni estere o dai prezzi elevati dell'energia'.

Precisando che 'occorre mantenere l'integrita' e la parita' di condizioni nel mercato unico'. Terzo punto la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative e di autorizzazione per le produzioni fondamentali per raggiungere gli obiettivi di neutralita' climatica; la modernizzazione delle norme sugli appalti pubblici. Sul fondo sovrano europeo, i Ventisette indicano che 'sono necessari investimenti pubblici e privati per colmare le lacune di investimento che minano la crescita' prendendo solo 'atto dell'intenzione della Commissione di proporre un Fondo di sovranita' europeo prima dell'estate 2023 per sostenere gli investimenti nei settori strategici'.

