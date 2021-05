Vertice Ue: i 27 alle prese con le divisioni sullo strappo di Biden sui brevetti -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 07 mag - Nel vertice in terra portoghese si discute anche di relazioni con la Russia e di India: domani, infatti, si terra' la riunione bilaterale Ue-India (il premier indiano Modi partecipera' in videoconferenza), appuntamento importante perche' avviene nel contesto di un netto peggioramento delle relazioni tra Ovest e Cina/Russia: da sei anni la Ue cerca di mettere a punto un accordo commerciale con l'India senza riuscirci e oggi l'India, primo produttore di farmaci al mondo, e' sotto pressione per la pandemia. Tra le ragioni della svolta americana sui brevetti, c'e' anche quella di sostenere l'India con atti politici concreti in questa fase, per evitare che la politica in Asia sia determinata dalle scelte di Pechino. India e Sudafrica guidano la 'battaglia ' all'Organizzazione mondiale del commercio per la 'rinuncia' ai brevetti dei vaccini anti Covid-19.

La svolta americana e' evidente: nella dichiarazione della rappresentante al commercio Tai viene indicato espressamente che gli Usa 'sostengono la rinuncia delle protezioni (di proprieta' intellettuale) per i vaccini Covid-19'. Tuttavia rilevava vari altri elementi: deve avviarsi il negoziato a Ginevra (sede Wto); le discussioni richiederanno tempo; occorre consenso (unanimita'); si tratta di materia complessa; l'obiettivo Usa e' assicurare vaccini sicuri ed efficaci al piu' grande numero di persone piu' velocemente possibile; intende 'lavorare con il settore privato e tutti i partner possibili per espandere produzione e distribuzione dei vaccini' quando 'la fornitura di vaccini per il popolo americano sara' assicurata' (e' il principio American First).

Da questi elementi si capisce che potrebbero esserci margini per decisioni non di radicale rottura con l'industria farmaceutica.

In ogni caso, adesso e' il momento per i massimi dirigenti politici europei di definire una linea comune: Merkel e' mossa dalla volonta' di difendere gli interessi farmaceutici tedeschi (BioNTech e' tedesca, l'Ema sta valutando CureVac, vaccino tedesco); Macron e' stato svelto nell'appoggiare Biden, cionondimeno ha parlato anche delle immediate esigenze produttive che la sospensione del brevetto non risolve. "La rinuncia dei brevetti non ha alcun impatto a breve termine, e' l'autorizzazione delle esportazioni che e' urgente", ha indicato il ministro degli affari europei Beaune.

Quest'ultimo e' l'argomento avanzato dalla Commissione europea, che pero' si e' ben guardata da appoggiare lo strappo di Biden a sostegno delle posizioni del folto gruppo di Paesi aderenti alla Wto guidati da India e Sud Africa.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

