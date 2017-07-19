Vertice Ue: firma accordo con Mercosur rinviata di tre settimane -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 19 dic - L'obiettivo del rinvio della firma e' rafforzare garanzie di reciprocita' sugli standard delle importazioni dall'America Latina rispetto rispetto agli standard in vigore nella Ue e sul ricorso a misure di salvaguardia da parte europea.

Le preoccupazioni per gli effetti negativi (distorsivi) riguardano il settore agricolo mentre complessivamente il mondo industriale considera l'accordo di libero scambio fortemente vantaggioso. La presidente della Commissione von der Leyen ritiene che l'accordo per il rinvio 'spiana la strada al completamento con successo dell'accordo Mercosur a gennaio. Abbiamo bisogno di qualche settimana in piu' per affrontare alcune questioni con gli Stati membri e abbiamo contattato i nostri partner Mercosur e concordato di posticipare leggermente la firma". Passa in secondo piano il fatto che lei stessa e' stata spiazzata dall'opposizione di paesi agricoli chiave.

In ogni caso giustamente ha ricordato che l'accordo 'e' di cruciale importanza per l'Europa, economicamente, diplomaticamente e geopoliticamente, apre nuove opportunita' commerciali ed economiche per tutti i nostri Stati membri e, con controlli e garanzie aggiuntivi, abbiamo integrato tutte le protezioni necessarie per i nostri agricoltori e per i nostri consumatori. In un anno dominato da notizie di aumento dei dazi e nuove restrizioni commerciali, l'impatto positivo di questo patto e' importante non solo per le nostre due regioni, ma per l'economia globale". D'altra parte il solo modo per contrapporsi alla distruzione della cooperazione multilaterale perseguita dall'amministrazione americana e nello stesso tempo sfuggire alla stretta competitiva sleale da parte cinese, e' moltiplicare gli accordi tra grandi aree.

Tra l'altro il Mercosur e' un deposito naturale di materie prime critiche.

Macron ha voluto mostrarsi cauto e dubbioso sull'esito delle discussioni e delle decisioni entro le tre settimane di cui si e' parlato: 'Troppo presto per dire se a gennaio ci sara' la firma, non lo so, lo spero perche' vorrebbe dire che ci saranno stati dei progressi'.

