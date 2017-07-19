Vertice Ue: due obiettivi, contare con Mosca e stringere su commercio Cina - FOCUS -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 18 giu - ll tema Cina viene nascosto nella bozza di conclusioni del Consiglio europeo, laddove si parla genericamente di discussione sugli squilibri globali: in una nota per il G7 gli economisti Chong-En Bai, Gita Gopinath, He'le'ne Rey e Axel Weber prendono di mira sia la Cina che gli Stati Uniti e chiamano un causa anche la Ue per i livelli di investimenti produttivi 'persistentemente deboli'. Il surplus commerciale cinese nelle merci l'anno scorsa e' aumentato a 1.200 miliardi di dollari rispetto a 421 miliardi sei anni prima. Gli Usa, sempre piu' indebitati, sono sempre leader nel settore finanziario con una crescente esposizione degli investitori globali ai corsi di Wall Street. Rilevano i quattro economisti: 'Circa il 20% delle azioni statunitensi e' detenuto da investitori non residenti. I rischi finanziari sono rilevanti a causa della concentrazione degli investitori globali in asset legati all'intelligenza artificiale e in intermediari finanziari non bancari scarsamente regolamentati'.

Lasciata in caldo la partita della messa in pratica dell'accordo sui dazi con gli Stati Uniti e in attesa di ulteriori sviluppi e occasioni di conflitto sulle regole e sulla tassazione del Big Tech, la Ue intende aprire un fronte con Pechino per rispondere al veloce aumento del deficit commerciale e allo spiazzamento della produzione europea - leggasi tedesca - in Cina con le grandi marche automobilistiche come Volkswagen, Bmw e Mercedes spiazzate da Byd, Geely e Tesla avendo perso ormai la leadership nel paese. La Germania e' sempre stata finora un fattore frenante a impostazioni commerciali piu' assertive data la presenza industriale in Cina (auto e chimica per citare i settori piu' importanti). Tuttavia ultimamente e' aumentata la preoccupazione per la velocita' dell'accumulo del deficit verso la Cina (riguarda anche la Germania) e l'enorme dipendenza dalle materie prime cinesi (la Cina detiene il monopolio quasi totale sulle catene di fornitura per la transizione verde e digitale).

La commissione presidenziale francese per la pianificazione ha indicato che il divario nei costi di produzione tra Europa e Cina ha raggiunto livelli incompatibili con una concorrenza sostenibile: in media e' del 30- 40%, con punte oltre il 60% in alcuni comparti industriali. In Germania si parla apertamente di 'shock cinese 2.0', molti sono convinti che la debolezza economica della Germania sia dovuta anche alla pressione dell'industria e alla concorrenza sleale cinesi. Il disavanzo commerciale bilaterale e' al record (89 miliardi di euro l'anno scorso, nei primi mesi di quest'anno i flussi cinesi verso la Germania registrano +17%, l'export tedesco aumenta dell'1,5%. Per quanto i tedeschi siano in prima fila nei viaggi politico-commerciali a Pechino (la lista e' molto lunga), in qualche modo il cancelliere Merz ha segnalato in un discorso recente al Bundestag che gli interessi tedeschi ed europei vanno difesi dalla concorrenza sleale: cio' viene considerata una novita'. La pressione a politiche negoziali piu' assertive arriva anche da settori industriali. Attualmente sono attive circa 150 misure commerciali difensive Ue che prendono di mira importazioni dalla Cina, un primato. Pero' non appare sufficiente, la situazione viene giudicata 'insostenibile' e' la sintesi della presidente della Commissione von der Leyen (che e' tedesca). Si coglie la spinta a mostrare i muscoli senza rinunciare al negoziato: si vuole negoziare con Pechino avendo strumenti pronti e veloci per convincerla che e' meglio rispettare regole eque nei commerci reciproci invece di ridurre i commerci e le occasioni di investimento con l'Europa. Benche' un incrudimento della reazione europea alle importazioni sussidiate dallo stato cinese debba fare i conti con la dipendenza della stessa Europa da materie prime essenziali per le economie continentali, la strada che si vuole imboccare appare chiara, sia pure di difficile realizzazione. Per settimane e' stato sbandierata con Trump la possibilita' di usare lo strumento anti-coercizione (il famoso bazooka commerciale), ma erano chiacchiere. Fonti diplomatiche indicano che sul tavolo c'e' l'idea della Commissione di creare un nuovo strumento per incentivare le imprese a diversificare le filiere di approvvigionamento con componenti importati da paesi diversi dalla Cina per fronteggiare l'aumento dei costi. Sul tavolo ci sono altre proposte che seguono il modello americano 'section 301' senza arrivare ai livelli toccati da Trump, le cui decisioni sono state contestate sul piano giuridico costringendolo a retromarce. In un documento comune Francia, Italia, Lituania, Olanda e Spagna hanno avanzato una batteria di possibilita': usare piu' frequentemente le indagini antidumping e antisovvenzioni per proteggere l'industria da un aumento imprevisto e massiccio delle importazioni che riguardano un intero settore e non singoli prodotti; misure di salvaguardia provvisorie fino a 200 giorni nei casi urgenti che non possono attendere che Bruxelles sia pronta ad attuare misure compensative; misure per contrastare l'elusione delle misure antidumping e antisussidi (come avvenne nei casi dell'acciaio inossidabile indonesiano attraverso giurisdizioni come Taiwan, Vietnam o Turchia o delle misure antidumping sul biodiesel originario degli Stati Uniti attraverso il Canada); stop alla regola del 'dazio ridotto' (deve essere pari al livello minimo necessario per riparare il danno subito) nei casi di antidumping in cui non vi sia reciprocita' tra i nostri principali partner commerciali; includere nelle indagini prodotti simili a quelli presi di mira; tenere conto della sicurezza economica quale elemento da considerare nella valutazione dell'interesse dell'Unione; applicare dazi compensativi (degli effetti dannosi dei sussidi pubblici concessi dai paesi terzi ai produttori nazionali) a livello aziendale anziche' a livello combinato di paese e prodotto, cosa che puo' facilitare le elusioni; pensare a uno strumento di difesa commerciale piu' ampio e intersettoriale, che potrebbe essere definito come 'strumento di resilienza' da attivare quando le fonti di approvvigionamento europee sono concentrate oltre una determinata soglia. Infine, dicono i cinque governi, 'nell'ambito delle eccezioni per motivi di sicurezza nazionale, l'Unione potrebbe attuare misure quali dazi aggiuntivi o contingenti tariffari, al fine di proteggere i produttori europei'. Tra i cinque promotori di tali proposte non c'e' la Germania e non e' un caso. Antonio Pollio Salimbeni - Aps.

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