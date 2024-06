Vertice Ue: dieci giorni per trovare un accordo sulle nomine - FOCUS -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 18 giu - Una seconda complicazione e' da ricercare nel no del Ppe, che resta il perno centrale degli equilibri politici Ue, alla richiesta dei 4 leader socialdemocratici di assicurare all'ex ministro portoghese Costa il ruolo di presidente del Consiglio europeo per 5 anni invece di due anni e mezzo. Di solito viene rinnovato, ma certificarlo subito significa assicurare che equilibri politici futuri diversi in paesi chiave dall'attuale incidano anche a livello delle cariche Ue (due esempi per tutti, Francia e Austria). Non ci sarebbero problemi per la liberale estone Kaja Kallas come alta rappresentante per politica estera e sicurezza.

Una terza complicazione riguarda il ruolo della Commissione europea e una critica al modo in cui von der Leyen l'ha guidata finora: la sua gestione oltremodo verticistica, la sua volonta' di superare i limiti delle sue prerogative per poter emergere nei rapporti con i leader e sulla scena europea e internazionale come la 'vera' voce della Ue, la sua stessa capacita' di presentarsi come politicamente imparziale (questa e' stata per esempio la critica di Macron), hanno seminato molta irritazione. Infine, ci sono le aspettative sulla composizione della futura Commissione. Tanto per fare due esempi: c'e' la richiesta italiana di una vicepresidenza con portafoglio di peso (nella Commissione in scadenza l'Italia non ha avuto la prima, ma il secondo era di peso, gli affari economici); c'e' la richiesta francese del commissario alla difesa. La distribuzione dei portafogli e' gia' materia di negoziato anche se al tavolo dei 27 non se ne parla esplicitamente. Difficile per von der Leyen in questo momento andare al di la' di promesse.

A un certo punto dovrebbero emergere anche le scelte politiche future, aspetto in queste ore in ombra. Saranno esplicitate quando von der Leyen, se effettivamente la scelta del Consiglio europeo sara' quella, si presentera' al Parlamento per chiedere i voti: indicazioni e toni su questo o quell'argomento sensibile (Green Deal innanzitutto, poi Ucraina, stato di diritto, immigrazione, politica industriale, concorrenza per citare gli argomenti chiave) renderanno evidente a quali voti potenzialmente si punta oltre a quelli della maggioranza Ppe-S&D-liberali.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

