Vertice Ue: Conte, no a un bilancio che non sia ambizioso

Mandato con Romania e Portogallo per una controproposta (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 21 feb - 'L'Italia ha ricevuto mandato insieme a Romania e Portogallo per elaborare una controproposta per il bilancio Ue che sia in linea con un disegno piu' ambizioso'. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte aggiungendo di essersi schierato tra i leader che hanno ritenuto nettamente insoddisfacente la proposta del presidente Ue Michel. E di essersi opposto al ridimensionamento del volume del bilancio voluto dai paesi cosiddetti 'frugali'. 'Il bilancio deve essere molto piu' ambizioso''

