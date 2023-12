Vertice Ue: Consiglio europeo ha deciso avvio negoziati adesione Ucraina e Moldavia -2

Fonti Ue, decisione legale anche se Orban non ha partecipato (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 14 dic - Il presidente del Consiglio europeo Michel ha anche annunciato che e' stato concesso lo status di paese candidato alla Georgia e che 'la Ue aprira' negoziati con Bosnia e Erzegovina una volta che avranno raggiunto il grado necessario di rispetto dei criteri per partecipare all'Unione europea in vista di prendere tale decisione'. Questo, aggiunge Michel, 'e' un chiaro segnale di speranza per il loro popolo e per il nostro continente'.

A quanto risulta, non ci sono state obiezioni da parte di alcuno alla decisione presa oggi.

Per ore il premier Viktor Orban ha ribadito il suo no all'avvio dei negoziati perche' non tutte le condizioni previste dalle norme per l'allargamento dell'Unione sono rispettate attualmente da Kiev. Poi la trovata per risolvere la controversia nel migliore dei modi, cioe' decidendo l'avvio dei negoziati, permettendo a Orban di salvare in qualche modo la faccia. Quale migliore scelta di un auto allontanamento temporaneo dalla riunione in corso?. Fonti Ue indicano che la decisione politica del Consiglio europeo e' valida a tutti gli effetti legali. In sostanza, Orban viene considerato un membro del Consiglio che non si e' espresso in modo contrario alla decisione essendosi autoescluso dalla decisione.

Sulla Bosnia Erzegovina, indica una fonte europea, e' stato un po' rafforzato il linguaggio per rafforzarne la prospettiva di adesione alla Ue (proprio su questo aspetto si era spesa la premier italiana Giorgia Meloni).

In questo modo, i capi di stato e di governo aprono una nuova pagina politica dell'Unione europea: il segnale alla Russia e' al mondo intero e' chiaro. La prospettiva dell'adesione richiedera' in ogni casi molti anni e non solo perche' e' in corso una guerra nel territorio ucraino che non accenna a terminare ma perche' si tratta di condurre - tanto piu' quando ci sara' la pace - riforme, cambiamenti politico-istituzionali oltreche' nel tessuto economico e sociale di medio-lungo periodo. Adesso ci sono le basi (e neppure tutte per la verita') per avviare questa pratica complicatissima. La decisione di aprire i negoziati e' solo una delle tre tappe previste perche' si cominci davvero. Nel documento finale di questo vertice (si conoscera' domani il testo approvato) si prendera' nota che la Commissione ha definito un certo numero di misure chiave che l'Ucraina dovra' attuare affinche' il Consiglio europeo adotti i quadri negoziali ed e' pronta a valutare i progressi su questo fronte nel marzo 2024. Si tratta di una 'tappa' del processo di adesione che dovra' essere approvata - come quella decisa oggi - all'unanimita'. C'e' una terza tappa: si tratta della convocazione della conferenza intergovernativa per l'adesione, anche questa decisa all'unanimita'. Per chi vuole opporsi, dunque, la partita di oggi e' solo la prima di una serie.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

