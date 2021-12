Vertice Ue: confronto su energia e prezzi, si preannuncia riunione fiume

Un gruppo di Paesi preme per analisi piu' puntuali su interventi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 16 dic - I 27 leader europeo hanno discusso a lungo sugli interventi nel mercato energetico per far fronte all'aumento dei prezzi.

Stando a fonti Ue, la discussione sul testo conclusivo e' stata interrotta e sara' ripresa piu' avanti nel corso della serata che si preannuncia lunga. Un fronte di Paesi ritiene che vada approfondita l'analisi del mercato energetico e della formazione dei prezzi: a Francia e Spagna si sono affiancati diversi Stati dell'Est e baltici. I rapporti preliminari di Esma (Autorita' Ue dei mercati finanziari) e Acer (Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell'energia) non vengono considerati sufficienti. In sostanza, la conclusione preliminare delle analisi Ue e' che i prezzi dell'energia si stabilizzerebbero per poi declinare nella prossima primavera. La recente proposta della Commissione sugli acquisti congiunti volontari per riserve di gas non e' stata ancora discussa.

Aps

(RADIOCOR) 16-12-21 18:34:49 (0684) 5 NNNN