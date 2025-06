Vertice Ue: confronto con von der Leyen su negoziato dazi con Usa e target clima - FOCUS

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 26 giu - Non e' uno di quei vertici europei che passeranno alla storia, tuttavia quello in corso nella capitale belga dovra' chiarire diverse cose. La prima e' come dare seguito all'impegno assunto in sede Nato ieri di aumentare la spesa per difesa e sicurezza.

La seconda e' fornire alla Commissione europea una indicazione precisa sulla tattica da seguire nel negoziato sui dazi con gli Stati Uniti. La terza e' come inserirsi nel gioco politico-diplomatico per favorire una soluzione di pace in Medio Oriente. La quarta riguarda gli impegni climatici.

Sul primo punto fonti Ue indicano che i capi di stato e di governo assegneranno alla Commissione e all'alta rappresentante per politica estera e sicurezza a presentare rapidamente una tabella di marcia per garantire la cosiddetta 'prontezza' nella difesa comune entro il 2030. Sul secondo punto la discussione si svolgera' stasera a cena (presumibilmente il Consiglio europeo dovrebbe chiudersi in una sola giornata). Von der Leyen ha bisogno di un mandato chiaro a fronte della posizione americana imperniata su un dazio generalizzato e a fronte pure di divergenze tra gli Stati membri Ue sulla via da seguire tra chi vuole un accordo il piu' presto possibile (Berlino e anche Roma) e chi pensa sia il momento di discutere con maggiore grinta negoziale e determinazione e di abbandonare i toni morbidi prevalsi finora (Parigi).

C'e' anche altro: il tema del ruolo internazionale dell'euro. Non e' al centro dell'attenzione dei Ventisette, pero', il tema sta diventando politicamente rilevante nel momento in cui sul dollaro si scaricano tutte le tensioni provocati dalla guerra commerciale di Trump, dall'aumento dell'indebitamento americano e pure dall'attacco all'indipendenza della Federal Reserve (oggi il dollaro e' al livello piu' basso degli ultimi tre anni sulle principali valute).

Il tema del ruolo dell'euro fa parte a pieno titolo della partita sull'autonomia strategica europea, che non si compone solo di rilancio tecnologico, crescita della produttivita', capacita' di difesa, ma ha a che fare anche con la scala e il funzionamento dei mercati dei capitali europei, con la capacita' di attrazione dei capitali verso l'Europa (secondo il Financial Times i deflussi netti dai fondi obbligazionari Usa a lunga scadenza hanno sfiorato 11 miliardi di dollari tra aprile e giugno, un esodo massiccio (forse addirittura il piu' forte dal 2020). Infine con la prospettiva della diffusione delle valute digitali sulla quale Trump vuole giocare a piene mani la sua partita. Nella bozza di conclusioni del Consiglio europeo viene indicato che un mercato unico piu' integrato rafforzerebbe 'l'influenza e la posizione Ue quale partner prevedibile, affidabile e credibile' oltreche' il ruolo internazionale dell'euro. I 27 chiedono a Ecofin, Eurogruppo, Commissione e Bce 'a proseguire i lavori per rafforzare il ruolo internazionale dell'euro anche come valuta di riserva e valuta di transazione'. Christine Lagarde ha recentemente perorato la causa di una svolta in tale direzione, invitando la Ue a sfruttare il momento. E' una svolta che necessiterebbe un'assunzione di responsabilita' politica almeno dei membri dell'area euro (cui si aggiungera' dal 2026 la Bulgaria) per integrare maggiormente politiche economiche e finanziarie dando di vita a una capacita' di bilancio comune. Obiettivo quest'ultimo che non e' nei radar. Il tema finanziario-monetario si intreccia alla partita della difesa: l'emissione di debito comune si limitera' a Safe, lo strumento (150 miliardi di euro) per prestiti agli stati allo scopo di finanziare progetti comuni, cui potranno accedere anche stati terzi che hanno sottoscritto con la Ue un accordo strategico sulla sicurezza, come e' il caso di Regno Unito e Canada. Nelle conclusioni del vertice europeo si afferma che la sfida finanziaria centrale in materia di sicurezza e difesa si gioca sul prossimo bilancio Ue e nel contesto della revisione della politica di coesione attuale. L'eventualita' di strumenti innovativi potrebbe coinvolgere un ruolo del Meccanismo europeo di stabilita' (quello che un tempo si chiamava fondo salva-Stati). L'accordo per l'aumento della spesa militare in ambito Nato (non ne fanno parte quattro stati Ue, Austria, Cipro, Irlanda e Malta) si riferisce a uno sforzo finanziario a livello nazionale.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

