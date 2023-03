Vertice Ue: competitivita', commercio, energia, i 27 si confrontano con l'autonomia strategica - FOCUS -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 23 mar - Anche la rivoluzione industriale ed energetica verde rimanda alla Cina: nel 2021 secondo S&P la Cina ha prodotto batterie agli ioni di litio per una capacita' complessiva di 558 GWh, cioe' il 79% del totale globale. Seguivano gli Usa con il 6,2% di GWh, Ungheria e Polonia con il 4%, Corea del Sud con il 2,5% del totale globale. In Germania l'1,6%. Le esportazioni di batterie di litio cinesi nella Ue nel 2022 sono aumentate del 53,7%. Ecco perche' la Ue ha dato vita a un'alleanza industriale per produrre batterie nel continente: per evitare una dipendenza (eccessiva) dalla Cina. Uno sforzo industriale e finanziario sostenuto anche con l'impegno di fondi Ue.

Senza questo sforzo niente autonomia strategica per la decarbonizzazione della produzione.

Anche il settore auto non fa parte dell'agenda del Vertice Ue, ma il tema e' sotto traccia. Quasi un convitato di pietra. La Commissione sta trattando con Berlino per far rientrare gli e-fuels nella partita del 2035 in modo che le auto nuove con motore endotermico (benzina e diesel) possano circolare a patto che il carburante sia 'pulito'. La Germania e' interessata agli e-fuels e su quelli si sta negoziando.

Non si sta negoziando invece sull'inclusione dei biocarburanti che interessa molto l'Italia. Solo pochi giorni fa tre ministri italiani (Salvini, Urso e Pichetto Fratin) hanno inviato una lettera a Bruxelles per cercare di invertire rotta. Non e' chiaro come andra' a finire. E' stata la Germania a frenare l'approvazione finale dell'accordo sullo stop alle auto a benzina e diesel dal 2035 da parte del Consiglio Ue, ultimo passo per chiudere la partita: il suo voto contrario affiancato al no italiano, polacco e all'astensione bulgara avrebbe bloccato tutto. Di qui la direzione delle mosse di Bruxelles. Il problema e' che fino a poche settimane fa, Berlino aveva dato il via libera al regolamento sulle auto, gran cavallo di battaglia di socialdemocratici e verdi ma non dei liberali, il terzo partner della coalizione di governo. Un voltafaccia, dunque.

Oggi il premier lettone Krisjnis Karis ha rimproverato cosi' la Germania per aver bloccato l'accordo europeo: una scelta '"sconcertante" e un "segnale di difficolta' per il futuro: se uno stato membro puo' comportarsi in questo modo, cosa fermera' il prossimo? L'intera architettura del processo decisionale andrebbe in pezzi se facessimo tutti cosi'".

La coalizione di governo in Germania e' divisa e non solo su questo tema e il cancelliere Scholz e' ben lontano dal poter esercitare un ruolo di leadership nella Ue sul modello Merkel. D'altra parte, su troppi 'dossier' il motore franco-tedesco batte in testa e lo stesso Macron si trova adesso in una condizione di debolezza politica indubbia con le proteste sociali contro la riforma delle pensioni tuttora in corso dopo la prova di forza in Parlamento. Non e' un momento facile per la Ue tra guerra in Ucraina non-stop, alta inflazione e i rischi dei mercati finanziari a ridosso di una turbolenza per ora sopita.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

(RADIOCOR) 23-03-23 19:59:00 (0643)EURO 5 NNNN