Vertice Ue: Amendola, l'Italia e' riuscita a portare in agenda dossier migranti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 giu - "Un appuntamento cruciale quello previsto per giovedi' e venerdi' a Bruxelles, tanto piu' perche' l'Italia e' riuscita a portare all'ordine del giorno la questione delle migrazioni, dossier che non era in agenda della riunione dei capi di Stato e di Governo dal 2018. L'immigrazione non va considerata soltanto come un tema bilaterale, ma rientra nella dimensione esterna dell'Unione europea. Per questo e' importante discuterne a 27, come un'unica forza politica'.

Cosi' il sottosegretario agli Affari europei Enzo Amendola, a margine del Consiglio Affari generali a Lussemburgo, accompagnato dal Rappresentante Permanente Pietro Benassi. Il Consiglio Affari Generali si svolge in preparazione del vertice dei capi di Stato e di Governo del 24 e 25 giugno. 'Insieme ai colleghi europei - spiega ancora Amendola - abbiamo poi discusso dell'allargamento dell'Unione ai Balcani occidentali, un obiettivo strategico per l'Italia, e si e' fatto il punto sugli esiti della prima sessione plenaria di lancio della Conferenza sul futuro dell'Europa che si e' tenuta sabato. Sempre nel corso di questo Cag sono in programma le audizioni di Ungheria e Polonia, nel quadro delle procedure sull'articolo 7 del Trattato Ue per il rispetto dello Stato di Diritto'.

