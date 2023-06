Vertice Europa: Zelensky partecipa a riunione capi di Stato e governo in Moldavia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Chisinau (Moldavia), 01 giu - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e' presente al vertice della Comunita' politica europea che si svolge oggi al Castello di Mimi, a pochi chilometri dalla Transnistria, territorio moldavo ma controllato dalle truppe militari russe. La Comunita' politica europea e' una 'piattaforma' di confronto informale tra i massimi responsabili di governo del continente (esclusi sono Russia e Bielorussia). Non sono attese conclusioni: la riunione si articolera' su tre temi: sicurezza, energia e connettivita'. Alla riunione partecipa anche la premier Giorgia Meloni. Attesa per mezzogiorno, ripartira' un paio d'ore dopo per partecipare al ricevimento al Quirinale per la festa del 2 giugno.

