Vertice Europa: Meloni, in Moldavia da famiglia europea forte messaggio di unita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 mag - 'L'1 di giugno la famiglia europea consegnera' un forte messaggio di unita' al secondo summit della Comunita' politica europea che si terra' a Chisinau. Il vertice affrontera' sfide chiave per la stabilita' dell'Europa nel suo insieme, come l'energia, la sicurezza, la connettivita''. Cosi' la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio pubblicato sull'account Twitter ufficiale del vertice moldavo. "L'Italia e la famiglia europea stanno con la Moldavia. La Moldavia non e' sola', sottolinea Meloni.

