Versalis: per Cisl-Uil impegni Eni da monitorare, per Cgil istanze trascurate

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 mag - Gli impegni di Eni-Versalis sulle aziende dell'indotto impattate dalla riconversione delle attivita' della chimica al centro del tavolo che si e' svolto al ministero delle Imprese e del Made in Italy con le organizzazioni sindacali e che ha accentuato la diversa posizione delle principali sigle sul riassetto della controllata Eni. Secondo Cisl e Uil, che hanno sottoscritto a marzo il protocollo sulla riconversione, va monitorato con attenzione il rispetto degli impegni presi sull'indotto ma per il momento non emergono criticita' gravi, mentre per la Cgil - che non ha firmato il protocollo - Eni e Governo stanno trascurando le istanze delle lavoratrici, dei lavoratori e delle loro rappresentanze. "Noi abbiamo rappresentato assolutamente il mantenimento della continuita' del protocollo, abbiamo chiesto garanzie al ministero che, in caso di criticita', ci dovra' convocare e per trovare insieme soluzioni. Ma ad oggi criticita' che abbiano necessita' di interventi massivi non ne abbiamo e quindi dal nostro punto di vista non ci sono le condizioni per doverci mobilitare", dice Giorgio Graziani, segretario confederale Cisl presente all'incontro. "Per noi - prosegue - quello e' il punto di riferimento, perche' ci sono degli impegni precisi sull'indotto che abbiamo conquistato come confederazioni sindacali, nei quali oltre ai diretti c'e' un'attenzione, una garanzia rispetto alla quantita' e ai volumi occupazionali per l'indotto, in particolare nelle due aree particolarmente colpite" di Brindisi e Siracusa". Nell'incontro, il ministro Adolfo Urso avrebbe ricordato gli incontri pubblici svolti nelle scorse settimane a Siracusa e a Brindisi con le parti produttive e sindacali aggiungendo che in quelle occasioni non erano emerse particolari criticita', ne' segnalazioni di problematiche rilevanti da parte delle associazioni riguardanti la filiera e l'indotto, come conseguenze potenziali del piano di riconversione industriale di Versalis.

'Abbiamo confermato al tavolo di oggi tenutosi al Mimit che l'accordo sottoscritto lo scorso 10 marzo con Eni Versalis contiene un paragrafo interamente dedicato alla salvaguardia dei lavoratori e delle lavoratrici dell'indotto e degli appalti, che verranno coinvolti nella riconversione di Versalis - osserva la segretaria confederale della Uil, Vera Buonomo - Ci aspettiamo che ci sia un attento e costante monitoraggio dei punti contenuti nel protocollo e rivendichiamo il nostro contributo come confederazione Uil e categoria Uiltec per aver introdotto questo paragrafo per tutti i lavoratori e le lavoratrici interessati'. Per la Cgil invece e' in corso un "fuggi fuggi generale": da parte di Eni, che non si e' presentata al tavolo di monitoraggio "nonostante in sede di accordo avesse garantito in pompa magna la piena copertura dell'azienda partecipata anche sui lavoratori indiretti"; da parte del ministro Urso "che, abbandonando il tavolo di confronto, dimostra uno scarso senso di responsabilita' istituzionale, scegliendo di lasciare al proprio destino migliaia di lavoratori e lavoratrici delle ditte appaltatrici e le loro rappresentanze appositamente convocate".

Fonti del Mimit precisano invece che il ministro si sarebbe solo allontanato temporaneamente nel pomeriggio dall'incontro per impegni gia' in agenda e che e' tornato poi disponibile dalle 18.30 al confronto sui temi del tavolo. "E' sconfortante - denuncia il segretario confederale della Cgil Pino Gesmundo - assistere ad una cosi' plateale e generale manifestazione di deresponsabilizzazione di fronte allo scempio che si sta producendo, sia sul delicato tema della produzione della chimica di base, sia rispetto alla tenuta occupazionale in territori gia' particolarmente e gravemente colpiti'.

