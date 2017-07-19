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            Versalis: Mimit, tavolo di monitoraggio posticipato al 30 luglio

            D'intesa con le Regioni Puglia e Sicilia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 lug - Il tavolo di monitoraggio Eni-Versalis, gia' convocato al Mimit per domani, mercoledi' 8 luglio 2026, e' stato posticipato al 30 luglio 2026, alle ore 14.30, d'intesa con le Regioni Puglia e Sicilia. L'incontro sara' dedicato a un aggiornamento sulla riconversione industriale di Versalis verso le tecnologie della transizione green dopo l'accordo firmato al Mimit lo scorso anno che prevedeva, tra l'altro, la realizzazione del Polo delle batterie a Brindisi - di cui proprio ieri e' stato inaugurato il cantiere - e la nomina di un advisor per lo scouting al fine di individuare potenziali investitori per il cracking di Brindisi. Come previsto per i tavoli di monitoraggio, alla riunione parteciperanno tutti i soggetti firmatari dell'accordo.

            com-liv

            (RADIOCOR) 07-07-26 15:03:22 (0442) 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Eni 20,675 +1,40 16.28.07 20,475 20,685 20,50


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