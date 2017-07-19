Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Versalis: Cgil, stop a impianto polietilene e' smantellamento chimica di base -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 lug - Per i sindacalisti 'e' una scelta tanto piu' incomprensibile perche' avviene mentre l'Ue procede nella direzione opposta.

            La Commissione europea sta infatti costruendo il Critical Chemicals Act, riconoscendo la chimica di base come una produzione strategica da preservare e rafforzare'.

            'L'aspetto piu' grave e' che tutto questo non e' imposto dal mercato - fanno presente Giove e Falcinelli - ma e' il risultato delle decisioni di una societa' partecipata dallo Stato. Da oltre vent'anni Eni manifesta la volonta' di uscire progressivamente dalla chimica di base'.

            Percio' la Cgil guarda 'con grande interesse e favore alla decisione assunta dalla Regione Puglia di svolgere un ruolo attivo nella ricerca di un grande operatore internazionale disposto a investire nel petrolchimico di Brindisi' e chiede 'che il Ministero delle Imprese, la Regione Puglia e l'advisor incaricato lavorino insieme per individuare rapidamente un soggetto industriale in grado di acquisire l'intero ciclo produttivo, dal cracking agli impianti di polietilene e polipropilene'.

            com-vec

            (RADIOCOR) 13-07-26 13:15:15 (0310) 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Eni 21,255 +2,41 14.31.20 21,095 21,33 21,22


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.