Versalis: Cgil, stop a impianto polietilene e' smantellamento chimica di base -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 lug - Per i sindacalisti 'e' una scelta tanto piu' incomprensibile perche' avviene mentre l'Ue procede nella direzione opposta.

La Commissione europea sta infatti costruendo il Critical Chemicals Act, riconoscendo la chimica di base come una produzione strategica da preservare e rafforzare'.

'L'aspetto piu' grave e' che tutto questo non e' imposto dal mercato - fanno presente Giove e Falcinelli - ma e' il risultato delle decisioni di una societa' partecipata dallo Stato. Da oltre vent'anni Eni manifesta la volonta' di uscire progressivamente dalla chimica di base'.

Percio' la Cgil guarda 'con grande interesse e favore alla decisione assunta dalla Regione Puglia di svolgere un ruolo attivo nella ricerca di un grande operatore internazionale disposto a investire nel petrolchimico di Brindisi' e chiede 'che il Ministero delle Imprese, la Regione Puglia e l'advisor incaricato lavorino insieme per individuare rapidamente un soggetto industriale in grado di acquisire l'intero ciclo produttivo, dal cracking agli impianti di polietilene e polipropilene'.

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(RADIOCOR) 13-07-26 13:15:15 (0310) 5 NNNN