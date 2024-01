Venture Capital: nel 2023 in Italia supera 1 miliardo di raccolta -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - 13 gen - Nell'ambito europeo, il Regno Unito si distingue come la nazione con il piu' elevato livello di investimenti pro-capite, pari a 227 euro. Segue la Francia con 108 euro e la Germania con 75 euro. L'ultimo posto e' occupato da Spagna e Italia, con 28 e 17 euro rispettivamente. Rispetto all'anno precedente, si nota una tendenza generale alla riduzione degli investimenti pro-capite in tutte le nazioni. In questa particolare classifica, Spagna e Italia emergono con un decremento rispettivamente del -54% e -50%. In Italia la Lombardia si conferma il terreno piu' fertile e promettente per le startup italiane, ma nel Nord Italia si verifica la contrazione piu' significativa (790 milioni rispetto ai 1.838 milioni dell'anno precedente). Dal punto di vista settoriale, i primi cinque settori verticali che insieme costituiscono circa il 71% degli investimenti totali nell'anno 2023 sono: in testa alla classifica il Software & Digital Services, che ha registrato 26 transazioni per un totale di 226 milioni di euro, in forte crescita rispetto all'anno precedente e principalmente attribuibili agli investimenti in Bending Spoons e Alps Blockchain. Il secondo posto e' occupato dal Technology & IoT, trainato dall'operazione di D-Orbit con un investimento di 100 milioni di euro, mentre Health & Life Science si posiziona al terzo posto. Chiudono al quarto e quinto posto, Energy&Recycling e il Fintech. Cosi' Marco Daviddi, Managing Partner Strategy and Transactions di Ey in Italia commenta: 'Continuiamo ad osservare in Italia una limitata propensione alla crescita economica, principalmente legata a bassi investimenti privati, specie in ricerca e sviluppo. Le previsioni Ey per il 2024 indicano che tali investimenti supereranno di poco l'1% del Pil, contro una media Eu di circa il 2,4%. Questo sta comportando grandi difficolta' per il nostro tessuto produttivo nell'adottare tecnologie e trasformazioni necessarie a garantire competitivita', produttivita', crescita dei salari e valorizzazione delle competenze. In tale contesto e' urgente indirizzare le risorse disponibili verso progetti e iniziative legate a obiettivi di innovazione a breve e medio termine, anche attraverso l'ecosistema delle startup e scaleup nel nostro Paese che, anche in tempi complessi, esprime rilevanti potenzialita'. Nonostante alcuni elementi di fragilita', peraltro non solo in Italia, per il terzo anno consecutivo gli investimenti hanno superato la soglia di 1 miliardo'.

