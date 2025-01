Venture Capital: Ey, in 2024 Italia si conferma ecosistema stabile-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 gen - In questa continuita' a livello regionale, che si allinea a quella nazionale sul fronte degli investimenti in Venure Capital, ci sono delle eccezioni: sorprende il Centro Italia, con 227 milioni di euro investiti, con l'importante investimento in Mmi in Toscana. Lazio e Piemonte mantengono una posizione centrale: il Lazio grazie alla citta' di Roma, mentre il Piemonte si distingue con operazioni su Tau Group (11 milioni di euro), Resalis Therapeutics (10 milioni di euro) e Intrauma (10 milioni di euro). Segue il Friuli-Venezia Giulia che ha registrato 41 milioni di euro grazie al round di Bizaway (35 milioni di euro). Al Sud si registrano 43 milioni di euro di investimenti, con la performance dell'Abruzzo di 27 milioni di euro, guidati da Hui, mentre la Puglia ha registrato 12 milioni di euro grazie ai round di Bionit Labs ed Autoconnexa. Tuttavia, la performance complessiva del Mezzogiorno resta limitata.

Le principali operazioni dell'anno in Italia nel 2024 sono state rappresentate da diversi round di investimento di rilievo nel panorama delle startup italiane, evidenziando l'interesse degli investitori per settori strategici come tecnologia, fintech, biotecnologie e aerospace. Tra i principali round dell'anno spiccano Bending Spoons , che ha raccolto 143 milioni di euro nella prima meta' dell'anno, consolidandosi come leader nello sviluppo di applicazioni mobili, e Medical Microinstruments (Mmi), che ha chiuso un round da 101 milioni di euro. Nella seconda meta' dell'anno, i round piu' significativi sono stati quelli di Satispay (60 milioni di euro), fintech di riferimento per i pagamenti digitali; D-Orbit (50 milioni di euro), specializzata in logistica spaziale e servizi per l'industria aerospaziale; e Genespire (46,6 milioni di euro), azienda leader nelle terapie geniche innovative. Oltre a questi, tra gli altri round di rilievo: xFarm Technologies (36 milioni di euro), che opera nel settore agritech; Limolane e BizAway, entrambi con 35 milioni di euro; Hui (25 milioni di euro) e Cyber Guru (23 milioni di euro). In cima alla lista tra i primi cinque settori per valore degli investimenti, che rappresentano circa il 70% degli investimenti totali del 2024, c'e' il settore Health & Life Science, con 47 deal conclusi e 242 milioni di euro investiti, grazie soprattutto alle operazioni di Mmi e Genespire. Al secondo posto troviamo il settore Software & Digital Services per 171 milioni di euro, trainato dall'operazione di Bending Spoons, mentre il terzo posto del podio e' occupato dal settore Technology & IoT per 151 milioni di euro, trainato dalle operazioni di Hui e Cyber Guru. Al quarto posto troviamo il settore Fintech (113 milioni di euro) con le operazioni di Satispay e Cardo AI, e al quinto posto l'Energy&Recycling (72 milioni di euro) con le operazioni di Daze e Hbi.

Ann

(RADIOCOR) 18-01-25 12:43:50 (0245) 5 NNNN