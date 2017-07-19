Venture Capital: 2025 anno record a 1,5mld sostenuto da mega-deal (Bain)

Trainano Tech e Healthcare, Lombardia al top (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 mar - Il mercato del Venture Capital in Italia torna a crescere e nel 2025 gli investimenti hanno raggiunto gli 1,5mld di euro, il livello piu' alto mai registrato nel Paese. Dopo la fase di rallentamento tra il 2023 e il 2024, il cambio di passo vede un +40% a valore rispetto al 2024, grazie al contributo di round di dimensione significativa con una dinamica di crescita nettamente superiore alla media europea, che nello stesso periodo si attesta a +3,8%. Il Venture Capital Scanner di Bain & Company Italia fotografa un cambio di passo che porta il trend italiano di lungo periodo (2017-2025) ad una crescita solida, con un CAGR del +22%. Nel dettaglio nel 2025 si sono registrate 262 operazioni, in lieve contrazione (-5%) rispetto al 2024, ma a far lievitare i numeri e' la dimensione media dei round aumentata del +48%, a 5,8mln di euro e le prime sei operazioni dell'anno che da sole valgono la meta' del valore complessivo. Per dimensione dei deal, il 46% del valore investito in Italia e' concentrato cosi' in Mega e Large Deal, avvicinandosi al mix europeo (52%), anche se lo scenario rimane comunque piu' esposto agli Small Deal con un 29% contro un 16% a livello europeo.

A livello settoriale, il Tech si conferma primo comparto per valore, con 760mln di euro investiti, il 50% del totale contro il 42% in Europa. L'Healthcare, con circa 339mln di euro pesa per il 22%, contro il 15% in Europa, confermandosi come uno dei settori in cui l'Italia e' in grado di valorizzare e tradurre in innovazione le competenze. Al contrario, restano sottorappresentati rispetto alla media europea Energy e Financial Services.

E' la Lombardia hub nazionale, che pesa per il 63% del totale concentrando 1mld di euro di investimenti, con 120 deal per il 46% del totale. Seguono il Lazio, con 227,6mln di euro (15%) e 29 operazioni, e la Liguria, che pur con soli 7 deal registra un ticket medio particolarmente elevato a 13,6mln.

Piemonte e Toscana completano il gruppo delle regioni piu' attive per numerosita' di operazioni. La Lombardia si conferma anche la prima regione italiana per numero di startup e pmi innovative attive, con circa 4.160 realta', una su tre a livello nazionale, distanziando Lazio (1.675; 12%) e Campania (1.650; 12%). Oltre alla leadership numerica, la Lombardia concentra anche oltre il 60% degli investimenti cumulati raccolti tra il 2016 e il 2025.

ami

(RADIOCOR) 16-03-26 10:40:50 (0192) 5 NNNN