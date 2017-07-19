Venture Capital: -20% a 127 operazioni I sem. in Italia, +37% investimenti in startup -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 lug - 'Il secondo trimestre segna una ripresa dell'attivita' di investimento rispetto a un inizio anno partito a rilento' evidenzia Giovanni Fusaro, direttore del Venture Capital Monitor - VeM.

L'indice VeM-i, infatti, fa registrare un valore pari a 1.375 nel secondo trimestre del 2026, in netto aumento rispetto ai primi tre mesi dell'anno e poco al di sopra rispetto ai valori trimestrali monitorati negli ultimi due anni. 'A rafforzare questo segnale, per la seconda meta' del 2026 - aggiunge Fusaro - contribuiscono l'aumento dell'ammontare investito rispetto al primo semestre dello scorso anno e il flusso costante di deal di Technology Transfer'.

Come per gli anni passati, a livello di investimenti initial, la Lombardia e' la regione in cui si concentra il maggior numero di societa' target, 43, coprendo il 51% del mercato italiano (49% nel primo semestre 2025). Seguono Lazio ed Emilia-Romagna (rispettivamente con 12% e 8%). Dal punto di vista settoriale, l'Ict monopolizza l'interesse degli investitori di venture capital, rappresentando una quota del 42%. L'Ict e' costituito per il 10% da operazioni su startup nel comparto dei digital consumer services, e per il 90% su societa' con focus su enterprise technologies. Seguono le startup operanti nel settore dei Servizi Finanziari (13%) e dell'Healthcare (12%).

Secondo lo studio, inoltre, il totale degli investimenti in Technology Transfer (TT) negli ultimi tre anni e mezzo ha ricevuto un importante boost dall'attivita' dei Poli e dei Fondi di TT promossi da Cdp Venture Capital Sgr, rinvigorendo ulteriormente il trend di crescita iniziato nel 2018 grazie all'avvio dell'operativita' dei 5 fondi supportati da ITAtech. L'effetto leva complessivo generato da queste iniziative su capitali terzi e' pari a oltre 700 milioni di euro. Considerando l'attivita' svolta da investitori e Poli di TT attivi nel nostro paese, dal 2023 sono stati investiti quasi 1,2 miliardi di euro su 374 operazioni, di cui oltre 100 milioni nei primi sei mesi del 2026 (33 operazioni), valore gia' al di sopra della media annua investita nel periodo 2018-2022.

bla-

(RADIOCOR) 22-07-26 12:17:53 (0318) 5 NNNN