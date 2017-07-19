Venezuela: Trump ha incontrato le big oil, caute le compagnie Usa

Descalzi: "Eni pronta a investire e collaborare" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 gen - Lo aveva anticipato con un post su Truth: "Le big oil investiranno almeno 100 miliardi di dollari in Venezuela". Poi il presidente Usa, Donald Trump, ha ricevuto ieri sera i vertici delle maggiori compagnie petrolifere americane e internazionali alla Casa Bianca con l'obiettivo di far tornare le imprese statunitensi a investire nel settore petrolifero venezuelano. Il Paese, infatti, possiede uno dei piu' grandi giacimenti al mondo, con 300 miliardi di barili stimati. Presenti le principali major (da ExxonMobil a ConocoPhillips, passando per Chevron, Marathon Petroleum e Shell) e le straniere (tra le altre Continental, Repsol, Hkn, Eni) che hanno ascoltato le proposte dell'amministrazione.

All'incontro ha partecipato anche l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi: "Eni e' pronta ad investire in Venezuela. Abbiamo 500 persone nel Paese. Siamo pronti a investire nel Paese e collaborare e lavorare con le compagnie americane".

Caute le big oil Usa dal momento che il Paese sudamericano ha in passato nazionalizzato impianti stranieri e alcune aziende sono ancora coinvolte in contenziosi miliardari. Il ceo di Exxon Mobil, Darren Woods, ha dichiarato che la multinazionale petrolifera statunitense e' pronta a valutare un potenziale ritorno in Venezuela, in quello che sarebbe uno sviluppo sorprendente dopo la nazionalizzazione dei suoi asset nel paese sudamericano quasi 20 anni fa. Woods, tuttavia, ha affermato che il Venezuela e' attualmente "non investibile" e che sono necessarie significative modifiche legislative. Il vicepresidente di Chevron, Mark Nelson ha sottolineato i 100 anni di storia dell'azienda in Venezuela e il suo attuale status di unica major petrolifera americana attualmente operante nel Paese. Ha affermato che l'azienda e' pronta ad aumentare immediatamente del 100% i prelievi nelle sue joint venture con la compagnia petrolifera statale PDVSA.

L'amministratore delegato di ConocoPhillips, Ryan Lance, presente anche lui all'incontro, ha affermato che PDVSA potrebbe dover essere ristrutturata se dovesse prendere in considerazione un possibile ritorno nel Paese e ha chiesto il coinvolgimento delle banche.

