Venezuela: Trump a big petrolio, investite se volete recuperare asset confiscati

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 gen - L'amministrazione Trump ha detto alle compagnie petrolifere americane che se vogliono recuperare gli asset confiscati dal regime in Venezuela devono prepararsi a tornare nel Paese e investire significativamente per rilanciare l'industria petrolifera locale. Lo riportano i media americani sottolineando che l'offerta di Trump alle big del greggio e' sul tavolo da 10 giorni ma finora e' stata accolta con freddezza. Al momento solo Chevron e' in Venezuela, paese con riserve maggiori dell'Arabia Saudita. Attirare le altre e' una sfida non da poco. Da un lato c'e' l'instabilita' del Paese e la mancanza di chiarezza su cosa succedera': gli analisti ritengono infatti che la rimozione di Nicolas Maduro sia la parte piu' facile di un processo difficile che non e' ancora chiaro se portera' stabilita' e sicurezza. C'e' poi il nodo della domanda di petrolio: il mondo ne e' molto meno affamato che in passato e questo rende scettiche le grandi aziende a investire pesantemente.

ler.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 04-01-26 16:31:08 (0292)ENE 5 NNNN