Venezuela: ministro difesa, le forze armate sostengono accordo energia con Usa

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 set - Le Forze armate venezuelane sostengono e accompagneranno l'accordo energetico tra Venezuela e Stati Uniti. Lo ha detto il ministro della Difesa, Gustavo Gonza'lez Lo'pez, dopo un incontro con la presidente ad interim Delcy Rodri'guez. "Siamo d'accordo su tutti i termini dell'accordo", ha detto Gonza'lez Lo'pez, esprimendo l'appoggio dell'alto comando militare all'intesa, che dovrebbe avere una durata iniziale di 25 anni. Le Forze armate non vedono minacce alla sovranita' del Paese con l'accordo energetico con gli Usam ha spiegato il ministro.

Gonza'lez Lo'pez ha inoltre sottolineato che l'intesa favorira' l'arrivo di investimenti internazionali, con maggiore produzione, occupazione e ricadute sull'economia.

"Trasformare una differenza politica in un accordo di cooperazione economica e' una decisione di andare verso la pace, non e' subordinazione", ha concluso.

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