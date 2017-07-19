Venezuela: Meloni, bilancio terremoto piu' doloroso, migliaia vittime anche italiane

Italia orgogliosa dei nostri soccorritori (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 lug - "Il devastante terremoto che ha colpito il Venezuela continua, purtroppo, a restituirci il suo bilancio piu' doloroso. Migliaia di vite spezzate, tra cui sono state riconosciute anche sedici vittime di origine italiana. Rinnovo, a nome mio e del Governo, il piu' sincero cordoglio e la nostra vicinanza al popolo venezuelano e a tutte le famiglie colpite da questa immane tragedia. L'Italia continuera' a fare la propria parte, con spirito di solidarieta' e amicizia, per sostenere il Venezuela in questo momento cosi' difficile". Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Un pensiero di profonda gratitudine va ai nostri soccorritori - aggiunge a premier - il diploma con medaglia di 'Heroe de Venezuela', il piu' alto riconoscimento del Paese per chi si distingue nelle operazioni di soccorso e assistenza umanitaria, conferito da Delcy Rodriguez alla Repubblica Italiana, rende onore allo straordinario lavoro svolto da tutto il personale impegnato nelle operazioni di soccorso. Il vostro coraggio, la vostra professionalita' e l'umanita' con cui rappresentate l'Italia rendono orgogliosa tutta la Nazione. Grazie per cio' che avete fatto e per cio' che continuate a fare".

vmg

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