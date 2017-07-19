Venezuela: con Suriname firma accordi su petrolio e gas

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 set - Il Venezuela e il Suriname hanno firmato diversi accordi tra cui uno sul settore del petrolio e del gas, nell'ambito di una visita della presidente ad interim venezuelana, Delcy Rodriguez e l'omologa del Suriname, Jennifer Geerlings-Simons. Nel dettaglio la leader venezuelana ha parlato di 'accordi molto importanti nel settore degli idrocarburi, nell'ambito dei quali mettiamo a disposizione l'esperienza del Venezuela nell'esplorazione e nella produzione di petrolio e gas per offrire formazione all'industria del Suriname'. Paramaribo ha recentemente annunciato la scoperta di importanti giacimenti di petrolio e gas, che potrebbero trasformarlo in un piccolo Eldorado. Inoltre il vicino Guyana dispone delle maggiori riserve di petrolio pro capite al mondo. Dal canto suo il Venezuela, che dall'inizio dell'anno ha aumentato la propria produzione di petrolio di quasi il 30%, sta cercando di rilanciare il settore grazie al recente accordo con gli Stati Uniti, ai quali affida il 20% dello sfruttamento delle sue immense riserve petrolifere.

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