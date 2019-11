Venezia: Zaia, se il Mose non funzionera' sara' una tragedia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 nov - 'Funzionera' il Mose? Non ve lo so dire. Sulla carta dovrebbe ma rispondo per altri perche' non e' un progetto nostro. Se funzionera' sara' la piu' grande opera di ingegneria del paese. In caso contrario sarebbe una tragedia, sarebbe il piu' grande spreco della storia'. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in una audizione all'ottava commissione lavori pubblici del Senato sullo stato di avanzamento delle opere e delle attivita' relative alla realizzazione del Mose. 'E' un progetto che non conosciamo da un punto di vista tecnico. E' un'opera di altri. Il vero tema e' capire quanto si puo' forzare l'innalzamento e che impatto avra' sulla laguna, sul ricambi d'acqua, su come si modifichera' l'habitat per i pesci. Va fatto uno studio sulla sostenibilita'. La difesa di Venezia non si discute ma dobbiamo avere il giusto equilibrio per il ricambio d'acqua. Il costo dell'opera e' di 5,497 miliardi, mancano 320 milioni e il governo ci ha assicurato i fondi. Il cronoprogramma prevede il 31 dicembre 2021 come termine per finire i lavori'.

