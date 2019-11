Venezia: Zaia, Mose non e' opera Regione Veneto, servono altri 400mln (Radio 24)

Risorse per ora non ancora stanziate dal Governo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 nov - 'Mose non un'opera della Regione del Veneto, la Regione non c'entra nulla dal punto di vista operativo e di finanziamenti del Mose'. Lo afferma il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, a 24Mattino di Simone Spetia e Maria Latella su Radio 24. 'Sott'acqua - prosegue Zaia - abbiamo un investimento pari a 5 miliardi di euro, si dice che e' quasi ultimato e per metterlo in funzione ci vorranno 80/100 milioni di euro l'anno. Bisogna metterlo in funzione e vedremo se funziona. Abbiamo discusso con tutti i governi per metterlo in funzione tra l'altro Mose e' un modello unico mai stato collaudato dal vivo, le paratie sono sott'acqua e c'e' gia' la corrosione. Per realizzare l'opera ci vogliono risorse pari 400 milioni di euro che non sono ancora state stanziate dal governo. Aspettare ancora fino al 2021 mi sembra tanto, non abbiamo ancora ben definite le motivazioni per cui ci siano ancora dei lavori da fare, quali siano esattamente e se la gestione e' ben programmata, e' un opera faraonica: sott'acqua ci sono dei grattaceli in cemento armato'.

