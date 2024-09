Venezia: Takyon-InGondola, accordo prenotazione rivendibile del tour

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 set - I gondolieri di Venezia introducono per la prima volta la prenotazione rivendibile del tour in gondola grazie alla tecnologia della startup Takyon, attiva e inaugurata gia' durante l'81esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Takyon, startup italiana che ha creato il nuovo standard delle prenotazioni basato sulla proprieta' digitale trasformando queste ultime in Tak, ossia dei beni digitali rivendibili, realizza infatti l'ampliamento del business: sono rivendibili non solo le prenotazioni valide per soggiorni in hotel e strutture ricettive, ma anche quelle delle experience in giornata, da poter vivere da soli o divertendosi in coppia e in compagnia.

Il primo accordo che segna l'ingresso di Takyon in questo nuovo mercato e' la partnership strategica con la societa' di gondolieri di Venezia InGondola. Antonio Picozzi, Ceo e Founder di Takyon: 'L'ingresso di Takyon nel mercato delle experience, dopo quello dell'hospitality, rappresenta per noi un traguardo. Abbiamo scelto di testare questa partnership in un momento clou per Venezia".

