Venezia: Takyon-InGondola, accordo prenotazione rivendibile del tour -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 set - Grazie all'ampliamento del business di Takyon in questo nuovo settore, chiunque acquistera' online un'experience da uno dei player partner, a cominciare dai gondolieri, otterra' la propria prenotazione in formato digitale, denominata 'Tak', che risulta rivendibile sulla piattaforma Takyon. In questo modo sara' possibile decidere, anche all'ultimo, di non usufruirne, senza perdere pero' i soldi dell'acquisto. Questa modalita' consente all'utente di prenotare con largo anticipo e senza pensieri la propria esperienza, come per il caso del giro in gondola. Il nuovo standard delle prenotazioni e' basato sul concetto di proprieta' digitale e i numeri del primo semestre del 2024 parlano di un transato pari a 6 milioni di euro, il doppio del totale raggiunto nel 2023.

Antonio Picozzi, Ceo e Founder di Takyon: 'Adesso che abbiamo consolidato il nostro business aumentando il numero di hotel che offrono Takyon ai propri clienti, che sono saliti a quota 600, siamo pronti a esplorare nuove frontiere: oggi quella delle experience ed entro la fine dell'anno un'ulteriore novita'. La fiducia da parte dei Gondolieri di Venezia, che portano avanti uno dei piu' antichi e nobili mestieri, rappresenta per noi l'occasione per dar vita a un perfetto connubio tra la tradizione e l'innovazione tecnologica che Takyon porta nel mondo del booking, che non e' impossibile'.

Ann

