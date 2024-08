Venezia: Salvini, pronto a intervenire su traffico acqueo e moto ondoso

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 ago - 'Il codice della strada che abbiamo rinnovato contiene importanti novita' a tutti i livelli. Ci siamo sforzati di individuare norme ad hoc per prevenire il piu' possibile gli incidenti stradali, ma tra le novita' c'e' la norma che interviene sul moto ondoso". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini. Dopo aver preso atto di numerosi appelli, il ministro ha confermato che e' gia' avviato il procedimento per omologare il sistema automatico per la rilevazione delle velocita' delle barche, inserito nel nuovo codice della strada che dev'essere approvato dal Parlamento. Salvini ha anche ribadito l'appello a tutte le forze politiche affinche' le nuove norme diventino realta'. Salvini si trova a Venezia, dove domani assistera' alla regata storica. Sara' l'occasione per ribadire la massima attenzione nei confronti della citta', anche per temi delicati come il traffico acqueo e il moto ondoso. "Siamo determinati a difendere una citta' splendida come Venezia, dopo aver voluto fortemente un'opera straordinaria come il Mose che altri hanno invece contrastato. L'attenzione e l'amore per Venezia si dimostra con i fatti', ha detto.

