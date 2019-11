Venezia: provveditorato, Mose realizzato al 92%, mancano gli impianti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 nov - Il Mose e' ufficialmente al 92% di realizzazione. Cosa manca? Il completamento di tutti gli impianti che per la maggior parte si ritiene di concludere il prossimo anno'. Lo ha riferito in una audizione alla commissione Lavori pubblici al Senato Cinzia Zincone, responsabile del provveditorato opere pubbliche Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia. 'Quella degli impianti e' una mancanza fondamentale per chiudere le barriere i giorni degli eventi di alta marea. Al momento lavora solo un compressore per bocca e in questa situazione si triplicano i tempi di apertura delle paratoie. Manca la porta della conca di Malamocco perche' una mareggiata l'ha rimessa in discussione, stiamo rifacendo la porta lato mare ma va fatta anche quella lato laguna. Abbiamo notato criticita' che sono la corrosione, tubi bucati e le

vibrazioni, sono pero' problemi tecnici risolvibili'. ler

(RADIOCOR) 27-11-19 12:46:59 (0271)PA,INF 5 NNNN