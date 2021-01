Veneto: turismo, accordo con gruppo Save per promozione su tratte di medio e corto raggio

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 gen - 'Siamo al lavoro per programmare, appena le condizioni lo permetteranno, la ripresa turistica del Veneto. Il lavoro che in questi mesi va fatto, accanto alla lotta alla pandemia, e' quello di gettare basi solide sulle quali potra' poggiare la ripartenza. In questa direzione va l'accordo raggiunto con Gruppo Save e per il quale siamo pronti ad un investimento iniziale di 300mila euro che serviranno a dare avvio alla campagna di promozione turistica da realizzare prioritariamente in collaborazione con le compagnie aeree che effettuano tratte di medio e corto raggio, in attesa che i paesi di lungo raggio siano pronti a tornare a viaggiare'. Lo ha detto l'assessore al turismo della Regione del Veneto Federico Caner.

Dca

(RADIOCOR) 14-01-21 14:56:10 (0440)PA,INF 5 NNNN