Veneto: Tajani, Tosi ottima candidatura, Forza Italia vuole essere protagonista

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 23 nov - "Forza Italia intende essere protagonista nella scelta del prossimo candidato presidente della Regione Veneto. Noi abbiamo indicato Flavio Tosi per la sua esperienza. Tosi e' stato assessore regionale alla Sanita' e sappiamo quanto e' importante la sanita' in tutto il nostro Paese. E' stato sindaco, e' stato parlamentare nazionale, e' parlamentare europeo, quindi e' colui che ha la maggior esperienza tra i possibili candidati. Detto questo, noi siamo pronti a sederci attorno ad un tavolo, vedere quali sono i candidati delle altre forze politiche. Qua non si tratta di lottizzare tra un partito o un altro, si tratta di avere il miglior candidato possibile che ci permetta di vincere le elezioni guardando poi al futuro. Quindi questa deve essere una regola applicabile in tutta Italia. Quando non ci sono uscenti da ricandidare, bisogna individuare il migliore".

Cosi' il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine dell'assemblea di Confindustria Veneto Est attualmente in corso la Centro Congressi di PadovaFiere.

